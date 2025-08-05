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Ahmed Kutucu'ya Süper Lig'den sürpriz talip

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, Ahmed Kutucu için Galatasaray'a kiralama teklifinde bulunacak.

calendar 05 Ağustos 2025 09:25
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Ahmed Kutucu'ya Süper Lig'den sürpriz talip
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Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik direktörlüğe Selçuk İnan'ı getirdikten sonra; Jovanovic, Haidara, Dijksteel, Nonge, Agyei ve Bruno Petkovic gibi isimleri kadrosuna katan yeşil-siyahlılar, şimdide gözünü Galatasaray'ın sol kanat oyuncusu Ahmed Kutucu'ya dikti.

TEKLİF YAPACAKLAR


Yeşil siyahlılar, geçen sezonun devre arasında gelen ve performansı tartışılan Ahmed için kiralama teklifinde bulunacak.

SELÇUK İNAN DEVREDE

Teknik direktör Selçuk İnan da Okan Buruk'la bir görüşme yapacak ve Ahmed'i kadroda düşünüp düşünmediğini soracak. Okan hocadan olumlu yanıt gelirse harekete geçilecek. 35 yaşındaki Ryan Mendes ve Rigoberto Rivas'tan biri de Ahmed transferi gerçekleşirse gönderilecek.

EMRE MOR VE CAN KELEŞ DE GÜNDEMDE

Kocaelispor, Fenerbahçe'den Emre Mor, Beşiktaş'tan da Can Keleş için girişimlerini sürdürüyor. Körfez ekibinin savunmaya da takviye yapacağı ve birkaç isimle görüştüğü belirtildi. 

 
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