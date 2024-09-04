Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro'ya tırmandı

Dağcı Nurhan Cengiz, kız çocuklarının eğitimi için 5.895 metre yüksekliğindeki Kilimanjaro Dağı'na tırmandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro'ya tırmandı
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04 Eylül 2024 16:49
Bolu'da dağcı Nurhan Cengiz, kız çocuklarının eğitimine katkı vermek amacıyla 5 bin 895 rakımlı Kilimanjaro Dağı'na tırmandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Köroğlu Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübü sporcusu Cengiz'in, Afrika Kıtası'nın en yüksek noktası olan Kilimanjaro Dağı'na tırmandığı belirtildi.

Açıklamada, Cengiz'in, Türkiye Eğitim Vakfı tarafından kız çocuklarının eğitimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan proje kapsamında tırmanışını gerçekleştirdiği belirtildi.

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