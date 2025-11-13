Ademola Lookman, Galatasaray formasını giymek istiyor

Ara transfer döneminde Galatasaray'ın bir numaralı hedefi haline gelen Ademola Lookman, İstanbul ve kulüp hakkında bilgi topluyor.

Ara transferde Galatasaray'ın 1 numaralı hedefi haline gelen Ademola Lookman, Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı Victor Osimhen'den bilgiler almaya başladı.
 
Sarı-kırmızılı kulüp ve İstanbul'daki ortamı merak eden sol kanat oyuncusu, sosyal medyadaki paylaşımlara kayıtsız kalmadı.
 
Victor Osimhen'e gösterilen sevgiden etkilenen Nijeryalı futbolcu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçları izliyor.
 
OYUNCUNUN PİYASA DEĞERI 40 MİLYON EURO!
 
Atalanta'da sıkıntılı bir süreç geçiren Lookman, bu sezon 10 maçta sadece 1 gol atabildi.
 
Güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olan 28 yaşındaki yıldız için sarı- kırmızılılar, ara transfer döneminde girişimlerine hız verecek.
 
Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler, Lookman ile ilgili sorulara cevap vermekten kaçınsa da Nijeryalı oyuncunun Atalanta'daki durumu yakından takip ediliyor.
 
AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANDI
 
  •  Charlton altyapısında yetişen Lookman, 19 yaşındayken 2017'de 8.8 milyon Euro'ya Everton'a transfer oldu.
  •  Yetişmesi adına 1 sene sonra Leipzig'e kiralanırken 2019'da 18 milyon Euro bonservisle Alman takımına katıldı.
  •  Burada da yapamayan Lookman, 2022'de gittiği Atalanta'da kendini buldu. 128 karşılaşmada 53 gol-25 asiste imza attı.
  •  2024'te Afrika'da yılın futbolcu ödülünü alırken Atalanta ile aynı sezon UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.