Ademola Lookman, Galatasaray formasını giymek istiyor

Ara transferde Galatasaray 'ın 1 numaralı hedefi haline gelen Ademola Lookman, Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı Victor Osimhen'den bilgiler almaya başladı.

Sarı-kırmızılı kulüp ve İstanbul'daki ortamı merak eden sol kanat oyuncusu, sosyal medyadaki paylaşımlara kayıtsız kalmadı.

Victor Osimhen'e gösterilen sevgiden etkilenen Nijeryalı futbolcu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçları izliyor.

OYUNCUNUN PİYASA DEĞERI 40 MİLYON EURO!

Atalanta'da sıkıntılı bir süreç geçiren Lookman, bu sezon 10 maçta sadece 1 gol atabildi.

Güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olan 28 yaşındaki yıldız için sarı- kırmızılılar, ara transfer döneminde girişimlerine hız verecek.

Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler, Lookman ile ilgili sorulara cevap vermekten kaçınsa da Nijeryalı oyuncunun Atalanta'daki durumu yakından takip ediliyor.

