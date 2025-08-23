Adem Bona: 'Güzel bir galibiyet aldık'

Milli oyuncu Adem Bona, iyi oynayarak güzel bir galibiyet aldıklarını aktardı.



Maçın son çeyreğinde iyi savunma yaptıklarını aktaran 22 yaşındaki pivot, "Çok iyi oynadık. Güzel bir galibiyet aldık. Bundan sonra turnuvaya gidiyoruz. Bizim için kazanmak çok önemliydi. Son periyot takım olarak iyi oynadık. Bu galibiyet takımın morali için çok iyi oldu." diye konuştu.



Alperen Şengün ile uyumuna ilişkin soruya ise Adem Bona, "Alperen iyi oyuncu. Biz, 16 Yaş Altı Milli Takımı'nda da birlikte oynadık. Aramız iyi, iyi iletişimimiz var. Alperen, takım için önemli." yanıtını verdi.



