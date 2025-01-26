Adasokağı, deplasmanda Görele Belediyespor'u geçti

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 13. haftasında Adasokağı, deplasmanda Görele Belediyespor'u 27-22 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adasokağı, deplasmanda Görele Belediyespor'u geçti
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26 Ocak 2025 22:45
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 13. haftasında Adasokağı, deplasmanda Görele Belediyespor'u 27-22 yendi.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 13. haftasında Adasokağı, deplasmanda Görele Belediyespor'u 27-22 mağlup etti. 

Görele 13 Şubat Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk devresini konuk ekip, 16-11 önde bitirdi. 

Müsabakanın ikinci yarısında da deplasman ekibi üstünlüğünü korudu ve salondan 27-22 galip ayrıldı.

 

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