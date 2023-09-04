Adanaspor takımdan ayrılığı açıklandı

Adanaspor, Ganalı futbolcu Samuel Tetteh ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adanaspor takımdan ayrılığı açıklandı
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04 Eylül 2023 20:36
Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor, Ganalı futbolcu Samuel Tetteh ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Samuel Tetteh ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine, kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon Adanaspor formasıyla 4 resmi maça çıkan Samuel Tetteh herhangi bir skor katkısında bulunamadı.

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