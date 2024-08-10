Adanaspor, lige sahasında galibiyetle başladı

Trendyol 1. Lig'in ilk hafta maçında Adanaspor, Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Adanaspor, lige sahasında galibiyetle başladı
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10 Ağustos 2024 23:40
Trendyol 1. Lig'in ilk hafta maçında Adanaspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı Adanaspor 2-1 kazandı. 

Adanaspor'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Metehan Altunbaş ve 55. dakikada Amadou Ciss kaydetti. Esenler Erokspor'un tek golü 78. dakikada Sefa Narin kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Adanaspor, lige 3 puanla başladı. Ligin yeni ekibi Esenler Erokspor, 1. Lig'deki ilk maçında puanla tanışamadı. 

Ligin bir sonraki maçında Adanaspor, Iğdır FK ile deplasmanda karşılaşacak. Esenler Erokspor, sahasında Yeni Malatyapsor'u konuk edecek. 

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