Trendyol 1. Lig'in ilk hafta maçında Adanaspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı Adanaspor 2-1 kazandı.



Adanaspor'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Metehan Altunbaş ve 55. dakikada Amadou Ciss kaydetti. Esenler Erokspor'un tek golü 78. dakikada Sefa Narin kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Adanaspor, lige 3 puanla başladı. Ligin yeni ekibi Esenler Erokspor, 1. Lig'deki ilk maçında puanla tanışamadı.



Ligin bir sonraki maçında Adanaspor, Iğdır FK ile deplasmanda karşılaşacak. Esenler Erokspor, sahasında Yeni Malatyapsor'u konuk edecek.





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