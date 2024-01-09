Adanaspor'dan 3 oyuncusuna veda kararı

Adanaspor, Serhat Kot, Batuhan Yılmaz ve Mutlu Aksu Doğan ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Adanaspor'dan 3 oyuncusuna veda kararı
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09 Ocak 2024 17:35
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 3 futbolcuyla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Serhat Kot, Batuhan Yılmaz ve Mutlu Aksu Doğan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendilerine vermiş oldukları emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatlarında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Bu üç ismin nereye transfer olacakları hakkında net bir söylem de ortaya çıkmadı.

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