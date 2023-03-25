Adana Demirspor, İlbank'a set vermedi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, deplasmanda İlbank'ı 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Adana Demirspor, İlbank'a set vermedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mart 2023 13:53
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, deplasmanda İlbank'ı 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: İlknur Çakar, Erkan Yıldırım

İlbank: Eylül Karadaş, Tuğçe Öçal, Melda Güler, Azra Sena Uğraş, Aysun Aygör, Ecesu Soner (Sinem Bayazıt, Selen Ursavaş)

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Duygu Düzceler, Lazovic, Ceren Baysal, Rykhliuk, Bosetti, Hazal Selin Uygur (Alara Altundağ, Dilara Sağbaş, Şiirsel Merve Altın, Güldeniz Önal, Ceren Nur Domaç, Kharchenko)

Setler: 16-25, 13-25, 11-25

Süre: 59 dakika (23, 19, 17)

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery