Adana Demirspor'da konuk Sivasspor

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında evinde Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Adana Demirspor'da hedef galibiyet. Adana ekibinde karşılaşma öncesi tek eksik bulunuyor.

Haber; AA, Fotoğraf; adanademirspor.org.tr
Abone Ol
Adana Demirspor'da konuk Sivasspor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mart 2022 09:42
Adana Demirspor, Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'de başlayacak karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetecek.

Ligde 45 puanla averajla 6'ncı sırada yer alan mavi-lacivertliler, 14'üncü sıradaki Sivas temsilcisi karşısında galibiyet arayacak.

Akdeniz ekibinde, hafif sakatlığı bulunan forvet Loic Remy, Sivasspor karşısında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in ilk yarısında Sivas'ta oynanan maç 1-1 berabere tamamlanmıştı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.