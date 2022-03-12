Adana Demirspor, Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.
Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'de başlayacak karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetecek.
Ligde 45 puanla averajla 6'ncı sırada yer alan mavi-lacivertliler, 14'üncü sıradaki Sivas temsilcisi karşısında galibiyet arayacak.
Akdeniz ekibinde, hafif sakatlığı bulunan forvet Loic Remy, Sivasspor karşısında forma giyemeyecek.
Süper Lig'in ilk yarısında Sivas'ta oynanan maç 1-1 berabere tamamlanmıştı.
Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'de başlayacak karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetecek.
Ligde 45 puanla averajla 6'ncı sırada yer alan mavi-lacivertliler, 14'üncü sıradaki Sivas temsilcisi karşısında galibiyet arayacak.
Akdeniz ekibinde, hafif sakatlığı bulunan forvet Loic Remy, Sivasspor karşısında forma giyemeyecek.
Süper Lig'in ilk yarısında Sivas'ta oynanan maç 1-1 berabere tamamlanmıştı.