UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Adana Demirspor, sahasında Hırvatistan temsilcisi Osijek'i konuk etti.



Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor 5-1 kazanarak play-off turuna yükselmek için büyük avantaj elde etti.



Karşılaşmada Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Svensson, 16. dakikada Yusuf Sarı, 52 ile 67. dakikada penaltıdan Cheriff N'Diaye ve 88. dakikada Yusuf Erdoğan kaydetti. Osijek'in tek golü ise 73. dakikada Grzan'dan geldi.



Adana Demirspor maçın rövanşını 17 Ağustos tarihinde Hırvatistan'da oynayacak.



Temsilcimiz turu geçtiği takdirde UEFA Avrupa Ligi elemelerinden gelen Olympiakos - Genk eşleşmesinin kaybedeniyle play-off turunda eşleşecek.



ADANA DEMİRSPOR GOL YAĞDIRDI



Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan Adana Demirspor, Osijek karşısında aradığı golü 3. dakikada Svensson'la bularak öne geçmeyi başardı. Rakibi üzerindeki baskısını hiç azaltmayan Adana Demirspor, 16'da Yusuf Sarı ile farkı ikiye çıkardı.



52'de N'Diaye yine golcülüğünü konuştururken 67. dakikada N'Diaye bu kez penaltıdan attığı golle farkı dörde çıkardı.



Maçın 88. dakikasında sahneye çıkan Yusuf Erdoğan ise muhteşem bir golle maçta son sözü söyleyen isim oldu.



Maç boyunca Adana Demirspor'un oynadığı baskılı futbol takdir toplarken rövanş için de büyük avantaj elde etmiş oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



2. dakikada sağ kanatta Grzan'ın ortasında, araya giren savunma topu uzaklaştırdı.



3. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Rodrigues'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada, savunma topu uzaklaştırdı. Ceza yayı dışından Svensson'un yerden sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Malenica'nın uzanmasına rağmen sol kale direği dibinden ağlarla buluştu: 1-0.



6. dakikada aldığı pasla sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın sert şutunda, top üstten dışarı çıktı.



13. dakikada Akintola ile paslaşarak ceza sahasına giren Cherif Ndiaye, kaleci ile karşı karşıya kalacağı sırada son anda savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.



16. dakikada Adana Demirspor farkı ikiye çıkardı. Orta sahada baskı sonucu elde edilen topu alan Belhanda önce Cherif Ndiaye ile paslaştı, sonrasında ceza sahası çizgisinden sağ kanattan ceza sahasına giren Yusuf Sarı'ya topu gönderdi. Yusuf Sarı'nın vuruşunda top kaleci Malenica'dan döndü. Yusuf'un ikinci kez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.



33. dakikada Akintola'nın sol kanattan yerden ortasında topla buluşan Emre Akbaba'nın ceza sahası çizgisinden yaptığı vuruşta, top yandan dışarı çıktı.



36. dakikada Nejasmic'in sol kanattan yerden ortasında, araya giren Rodrigues topu uzaklaştırdı.



45+2. dakikada Grzan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında yükselen Mierez'in kafa vuruşunda top dışarı çıktı.



45+4. dakikada sağ kanattan hızla ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın vuruşunda, top uzak direğin yanından az farkla auta gitti.



45+5. dakikada Belhanda'nın sol kanatta yerden pasında topla buluşup ceza sahasında giren Cherif Ndiaye, kaleci Malenica ile karşı karşıya kaldı. Cherif Ndiaye'nin vuruşunda top, kaleci Malenica'dan oyun alanına döndü.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



47. dakikada Mierez'in ceza yayından vuruşunda top üstten dışarı çıktı.



52. dakikada Adana Demirspor üçüncü gole ulaştı. Belhanda'nın pasıyla ceza sahasına giren Cherif Ndiaye savunmayla mücadelesinin ardından kaleci Malenica ile karşı karşıya kaldı. Cherif Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.



55. dakikada ceza sahası önünde topa sahip olan Belhanda, üst üste çalımlarla ceza sahasına girdiği anda yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı.



57. dakikada Mkrtchyan'ın sol kanattan ortasında ceza sahasında arka tarafta topla buluşan Bukvic'in yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Karacic son anda uzanarak üst köşeden topu kornere attı.



65. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Yusuf Sarı, Lovric ile mücadelesinde yerde kalınca hakem Goga Kikacheishvili penaltı noktasını gösterdi.



66. dakikada Adana Demirspor farkı 4'e çıkardı. Penaltı atışını kullanan Cherif Ndiaye, topu filelere gönderdi: 4-0.



72. dakikada Osijek penaltı kazandı. Ceza sahasında Lovric, Svensson'un mücadelesinde yerde kalınca hakem Goga Kikacheishvili penaltı noktasını gösterdi.



73. dakikada Osijek farkı 3'e indirdi. Grzan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1.



81. dakikada Nani'nin uzaktan sert şutunda top kaleci Malenica'nın göğsünden oyun alanına döndü.



88. dakikada Adana Demirspor farkı yeniden 4'e çıkardı. Niang'ın orta sahadan pasında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın sağ kanatta ceza sahası çizgisi üzerinde yaptığı vuruşta top uzak direğin yanından ağlarla buluştu: 5-1.



Stat: Yeni Adana



Hakemler: Goga Kikacheishvili, David Akhvlediani, Davit Gabisonia (Gürcistan)



Yukatel Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Manev, Semih Güler (Dk. 70 Abdulsamet Burak), Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba (Dk. 70 Dorukhan Toköz), Yusuf Sarı (Dk. 80 Yusuf Erdoğan), Belhanda, Akintola (Dk. 46 Nani), Cherif Ndiaye (Dk. 86 Niang)



Osijek: Malenica, Drambayev, Mkrtchyan, Barisic (Dk. 77 Evangelou), Grzan, Jugovic (Dk. 46 Lovric), Brlek, Nejasmic, Pusic (Dk. 71 Fiolic), Mierez (Dk. 71 Fucak), Caktas (Dk. 46 Bukvic)



Goller: Dk. 3 Svensson, Dk. 16 Yusuf Sarı, Dk. 52 ve Dk. 66 (Penaltıdan) Cherif Ndiaye, Dk. 88 Yusuf Erdoğan (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 73 Grzan (Penaltıdan) (Osijek)



Sarı kartlar: Dk. 65 Brlek, Dk. 66 Lovric, Dk. 66 Malenica, Dk. 78 Evangelou (Osijek), Dk. 72 Belhanda (Yukatel Adana Demirspor)



