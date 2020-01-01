Adama Traore, Real Madrid'e gidebilir

Premier Lig'de Wolverhampton'da forma giyen Adama Traore, bu sezon 19 maçta 4 gol-4 asistlik katkı sağladı. Hızıyla ve gücüyle dikkat çeken oyuncu, bu özelliklerine rağmen pozisyon bitirmedeki eksikliği ile eleştiriliyor.Traore, İspanya'da 2013/14 sezonunda sadece 1 maç, Barcelona'da oynadı. Yakın dönemde adı Real Madrid ile anılmaya başlanan oyuncu, tekrar İspanya'ya dönmeye sıcak baktığını belirtti."Madrid'e gitme şansım olursa giderim" diyen Traore; İspanya'ya dönmeden önce İngiltere'de bir başarı kazanmak istediğini de belirtti.Vücuduyla Amerikan Futbolcusuna benzetilen Traore konuyla ilgili; "Ağırlık kaldırmıyorum. İnanması zor, biliyorum ama ağırlık kaldırmıyorum. Benim durumum genetik." dedi.