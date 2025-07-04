Acun Ilıcalı yönetimindeki Hull City, karara itiraz edecek!

EFL tarafından transfer yasağı getirilen Hull City, karara itiraz etmeye hazırlanıyor. Acun Ilıcalı, kulübün mali açıdan sıkıntısı olmadığını vurguladı.

calendar 04 Temmuz 2025 10:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Acun Ilıcalı yönetimindeki Hull City, karara itiraz edecek!
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İngiltere Championship takımlarından Hull City, mali istikrarsızlık endişeleri nedeniyle İngiltere Futbol Ligi (EFL) tarafından transfer yasağına tabi tutuldu. Hull City diğer kulüplere ve yerel tedarikçilere yönelik ödemelerde yaşanan sorunlar nedeniyle incelemeye alındı. Bu gelişme sonrası Hull City harekete geçti. 

HULL CITY KARARA İTİRAZ EDECEK

İngiltere Futbol Federasyonu tarafından transfer yasağı getirilen Hull City karara itiraz edecek.



Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, bu yasağın sözleşmesel bir ihtilaf nedeniyle gündeme geldiğini ve İngiltere Futbol Federasyonu'nun bu konuyla ilgili tüm detaylara hakim olunca gerekli değerlendirmeleri yapacağını düşünüyor. 

ACUN ILICALI: "SIKINTIMIZ YOK"

Öte yandan Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde bir taraftar forumunda yaptığı açıklamada, mali problemleri olmadığını savundu:

"Mali sıkıntımız yok. Evet, çok fazla harcama yapıyoruz ama kulübün borçları bana ait. Bu borçları kulüpten geri istemeyeceğim."

Hull City'nin belgelerle detaylı bir şekilde yapacağı itiraz sonrası transfer yasağının kaldırılabileceği belirtildi.

 

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