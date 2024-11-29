Acun Ilıcalı: "Talisca'yı istiyoruz"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Anderson Talisca transferi konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Acun Ilıcalı: 'Talisca'yı istiyoruz'
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29 Kasım 2024 20:21
Son güncelleme 29 Kasım 2024 20:29
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Anderson Talisca transferi konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hülya Avşar'ın YouTube kanalına konuşan Ilıcalı, "Talisca'yı istiyoruz ama kolay bir şey değil. 11 milyon euro maaşı var çocuğun." ifadelerini kullandı.

Transferin maliyetine değinen Ilıcalı, "Kulübünün beklediği para var, bütün bunları hesaplamak gerekiyor. Olursa tabii ki istiyoruz." sözlerini sarf etti.

NE DEMİŞTİ?

Daha önce Talisca transferi konusunda açıklamalarda bulunan Ilıcalı, "Çok spekülasyon var. Biz transfere son derece konsantreyiz. Fakat yazılanlar kadar pozitif bir durum yok. Bunlar süreç isteyen konular. Biz de belli süreçler yaşıyoruz. Şu anda 'bitti ve aldık' gibi bir durum söz konusu değil." demişti.



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