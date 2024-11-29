Acun Ilıcalı: 'Talisca'yı istiyoruz'

Talisca'yı istiyoruz ama kolay bir şey değil. 11 milyon euro maaşı var çocuğun." ifadelerini kullandı.



Transferin maliyetine değinen Ilıcalı, " Kulübünün beklediği para var, bütün bunları hesaplamak gerekiyor. Olursa tabii ki istiyoruz." sözlerini sarf etti.



NE DEMİŞTİ?



Daha önce Talisca transferi konusunda açıklamalarda bulunan Ilıcalı, " Çok spekülasyon var. Biz transfere son derece konsantreyiz. Fakat yazılanlar kadar pozitif bir durum yok. Bunlar süreç isteyen konular. Biz de belli süreçler yaşıyoruz. Şu anda 'bitti ve aldık' gibi bir durum söz konusu değil." demişti.









