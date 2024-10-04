Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Antalya'ya geliyor

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City hazırlık kampı ve dostluk maçı yapmak üzere Antalya'ya gelecek.

Haber; Sporx.com
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Antalya'ya geliyor
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04 Ekim 2024 11:10
İngiltere'nin köklü kulüplerinden Championship'te mücadele eden Hull City 7-12 Ekim tarihleri arasında hazırlık kampı yapmak için Antalya'ya geliyor.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City hazırlık kampı ve dostluk maçı yapmak üzere "Corendon Airlines"ın takım için özel tasarladığı kaplan giydirmeli uçak ile 7 Ekim saat 16.00'da Antalya'ya inecek.

Galibiyet serisini sürdüren Hull City, Türkiye'ye geliyor!

Oynanacak dostluk maçı öncesinde Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Hull City Başkan Vekili Tan Kesler, Hull City Teknik Direktörü Tim Walter ve yıldız oyuncularının katılımıyla 10 Ekim 2024 Perşembe günü saat 17.00'de basın toplantısı düzenlenecek. Acun Ilıcalı basın mensuplarıyla Kaya Palazzo Belek'te bir araya gelerek tüm soruları cevaplayacak.

Acun Ilıcalı, İngiltere ve Türkiye arasındaki kültürel bağları güçlendirmeye devam ediyor.

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