Acun Ilıcalı: "Kimsenin hocasını çalmadık!"

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Sergej Jakirovic iddiası hakkında açıklama yaptı.

calendar 03 Haziran 2025 22:19 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2025 22:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Acun Ilıcalı: 'Kimsenin hocasını çalmadık!'
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Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic'in Hull City'nin başına geçeceği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Acun Ilıcalı, Sergej Jakirovic iddiası hakkında şöyle konuştu;

"Nurettin Açıkalın (Kayserispor Başkanı) ile görüşeceğim. Kimsenin hocasını çalmadık. Tarz olarak öyle insanlar değiliz. Gayet güzel şekilde ilişkilerimizde belirli şeyler yapıyoruz. Sevgili başkanımız ile de görüşeceğiz. Bir teknik direktör bunu istiyorsa, biz nasıl Ferdi'ye izin verdiysek, aynı durum var."

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