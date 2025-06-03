Acun Ilıcalı: 'Kimsenin hocasını çalmadık!'

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic'in Hull City'nin başına geçeceği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.



Acun Ilıcalı, Sergej Jakirovic iddiası hakkında şöyle konuştu;



"Nurettin Açıkalın (Kayserispor Başkanı) ile görüşeceğim. Kimsenin hocasını çalmadık. Tarz olarak öyle insanlar değiliz. Gayet güzel şekilde ilişkilerimizde belirli şeyler yapıyoruz. Sevgili başkanımız ile de görüşeceğiz. Bir teknik direktör bunu istiyorsa, biz nasıl Ferdi'ye izin verdiysek, aynı durum var."