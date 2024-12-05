Acun Ilıcalı'dan Cengiz Ünder açıklaması

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Cengiz Ünder'in durumuyla ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Acun Ilıcalı'dan Cengiz Ünder açıklaması
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05 Aralık 2024 01:59
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, bu sezon sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Cengiz Ünder'in durumuyla ilgili konuştu.

A Spor'daki canlı yayına katılan Acun Ilıcalı, "Cengiz Ünder, tam non-stop forma giyeceği dönemde sakatlandı. Zor bir dönem. Elimden geldiğince yardım ediyorum." dedi.

Ilıcalı, "Kendisi çok kaliteli. İrfan'ın sakatlandığı dönemde o da sakatlandı. Futbolda bu da var." ifadelerini kullandı.

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