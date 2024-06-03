Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a cevap; 'Kötü, komik!'

Aziz Yıldırım ben bu seçimi kazanayım da, baltayla girmiş, kimi biçersem biçeyim, ne yalan söylersem söyleyeyim. Tamamen o modda... Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'yi 600 milyon euro borçla bıraktı. Bir insan, bir kulübü 600 milyon euro borçla batırıp gider mi? Ben Ali Koç'a şaşırıyorum. Kulübe geliyorsun 600 milyon euro borç var.