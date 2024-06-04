Acun Ilıcalı: 'Alamayacağımız hiçbir futbolcu yok!'

Fenerbahçe'de Ali Koç'un yönetim kurulu listesine giren Acun Ilıcalı, kongre üyeleri ile yapılan buluşmada transfere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"ALAMAYACAĞIMIZ OYUNCU YOK"
Takıma büyük yıldızlar alacaklarını söyleyen Ilıcalı, "Neden mi eskiden yıldızlar inmiyordu? Çünkü batıktık. Başkanımız düzeltti, şimdi kemerleri çözdük. Pardon prangalarımızdan kurtulduk. Artık yıldızları indirme zamanı. Çok büyük işler yapacağız. Transferde yıldız isimler alacağız. İstediğimiz zaman alamayacağımız oyuncu yok." ifadelerini kullandı.
"JOSE BİZİ AİLE GİBİ GÖRÜYOR"
Jose Mourinho ile yaşadığı bir diyalogdan bahseden Ilıcalı, "Dün akşam hep beraber Jose Mourinho ile vakit geçirdik. Bizi aileden biri gibi sevdi. Jose bugün dedi ki, '48 saatte kendimi bir ailenin içinde hissettim'. Çok mutlu oldum." sözerini sarf etti.
"ALAMAYACAĞIMIZ OYUNCU YOK"
Takıma büyük yıldızlar alacaklarını söyleyen Ilıcalı, "Neden mi eskiden yıldızlar inmiyordu? Çünkü batıktık. Başkanımız düzeltti, şimdi kemerleri çözdük. Pardon prangalarımızdan kurtulduk. Artık yıldızları indirme zamanı. Çok büyük işler yapacağız. Transferde yıldız isimler alacağız. İstediğimiz zaman alamayacağımız oyuncu yok." ifadelerini kullandı.
"JOSE BİZİ AİLE GİBİ GÖRÜYOR"
Jose Mourinho ile yaşadığı bir diyalogdan bahseden Ilıcalı, "Dün akşam hep beraber Jose Mourinho ile vakit geçirdik. Bizi aileden biri gibi sevdi. Jose bugün dedi ki, '48 saatte kendimi bir ailenin içinde hissettim'. Çok mutlu oldum." sözerini sarf etti.