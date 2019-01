Abdullah Avcı: 'O sene bu sene'

Robinho bize çok uygun'

Miras değil, alın teri onların sermayesi... Çünkü arkalarında ne köklü bir kulüp geleneği var ne de büyük bir taraftar kitlesi. Durmadan, yılmadan, pes etmeden çalışıyorlar. 100 yılı devirmiş rakipleriyle kıyasıya zirve mücadelesi yapıyorlar... Üst üste 3. sezon ilk yarının zirvesini kimseye kaptırmadılar.Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile üst üste 3. yıl Antalya Belek'te kamp yaptıkları otelde buluşuldu, şampiyonluk hedefleri, ligdeki yarışı, gelecek planları ve yeni transferler konuşuldu. Milliyet Gazetesi'nden Levent Kalkan'ın o röportajı...Üç sene önce ligi iki kere 4. sırada bitirmiş, oyun kalitesi yükselişe geçmiş bir takımdık. Futbolda sonuçlar size farklı şeyler hayal ettirir. 2016-17'de Beşiktaş'la şampiyonluk için yarıştık. Diğer iki büyük kulüp yarışın dışındaydı. Geçen sezon ilk yarıyı yine lider bitirdik ama üç büyük kulüple 34. haftaya kadar şampiyonluk mücadelesi verdik. Bu sene Fenerbahçe belki 100 yılda bir olacak şekilde yarışın çok dışında kaldı. Galatasaray ve Beşiktaş ise yine yarışta. Ben bütün takımların geliştiğini gözlemliyorum. Trabzonspor, Kasımpaşa, Malatyaspor da yarışın içindeler.Olmaması için bir sebep yok. Ben olacağını düşünüyorum ve bunu da son derece inanarak söylüyorum. Oyuncu grubunun kalitesi geri bildirim olarak bize bunu veriyor. Oynanan futbolun analizlerini yapıyoruz. Biz hep oyunla ilgileniyoruz. Avrupa'nın en az gol yiyen ikinci takımıyız. Ligimizde topa sahip olmada birinci sıradayız. Topun oyunda kalma süresinde, rakip ceza sahasında topla buluşmada birinciyiz. Sonuçlandırma konusunda ise eksiğimiz var. Kalecisinin ayağını en çok kullanan takım yine biziz. Kalecimiz maç başına 30 kez topla buluşuyor. Tüm bu verilere baktığımızda takımımız şampiyonluğu hak ediyor. İnşallah o sene bu sene olacak...Herkesin görüşüne saygım var. Cebime koyduğum bir takım şeyler de olabiliyor. Tribündeki insanlar devamlı pozisyonların yaşandığı, geçişlerin olduğu veya dağınık bir oyun bekleyebilirler. Ben bir teknik adam olarak bunu kabul etmiyorum. Benim için dengeli oyun önemlidir. Mesela orta sayısının çok yüksek olması doğru değil. Hedefe orta yapmalısınız. Kenara inip hedefe pas vermelisiniz. Biz eğer kenara inip orta yapmıyorsak fırsatı başka bir yerde arıyoruz demektir. Hedefsiz, karanlığa orta yapmıyoruz, kaotik bir futbol oynamıyoruz. Bizimki böyle bir oyun değil. Biz kendi oyunumuzu biraz daha hızlandırabiliriz. Bunu da daha atlet, daha genç ve daha yetenekli oyuncularla yapabiliriz. Pasın şiddetini daha iyi ayarlayıp, kalitesini biraz daha yükseltebiliriz. Biz ilk yarıda atakları sonuçlandırmayla ilgili sıkıntı yaşadık. Daha çok çalışarak bunu da çözebileceğimizi düşünüyorum.Beşiktaş maçında golü erken bulduk. İkinci yarıda geniş alanda yaptığımız baskı sonuç vermeyince ikinci bölgeye yerleştik. Bu da bir stratejidir. İkinci bölgede bekleyip çok pozisyon verirseniz bu doğru strateji olmaz. Ancak rakip 95. dakikada taçtan gelen bir topla pozisyon buluyorsa bu plan doğru uygulanmıştır. Alanya'da Epureanu ve Emre cezalıydı. Da Costa ise 3 maçlık cezadan dönmüştü. Devre biterken Mahmut sakatlandı, Attamah oyuna girdi. Öne geçtik ama savunmanın ortasında birlikte oynama alışkanlığı olmayan 2 oyuncuyla oynamak zorunda kaldık. Hiç alışık olmadığımız direkt oyun oynandı. Alanya'da rakip yarı sahaya gönderdiğimiz 21 topu alamamışız. 15 dakika baskı yedik ama son 10 dakikada yine pozisyonlar bulduk.Robinho pozisyon olarak 10 numara, kanat ve iki santrfordan biri oynayabilir. 8 numaraya evrilebilir mi bunun da çalışmalarını yapıyoruz. Çok özel bir oyuncu. Bizim pas oyunumuza çok uygun. Bununla beraber hem asist yapıyor hem gol atıyor. Ligi de yakından tanıdığı için tercihimiz Robinho oldu. Bunların hepsi transfer için gerçekçi sebepler ama esas gerçek sahadaki performanstır. Sistem oyuncuyu değerli kılar. Biz ilk yarıda Adebayor, Elia, Arda, Mossoro, Emre ve hatta Clichy'den yeterince yararlanamadık. Fakat buna rağmen sistemimiz ciddi puan farkıyla bu takımı yukarıda tuttu. İkinci yarıda yetenekli oyuncuların daha fazla katılımıyla sistem daha da değerli hale gelecek diye düşünüyorum. Çok kaliteli, çok yetenekli ve geniş bir kadroya sahibim. Teknik adam olarak elimiz güçlendi ama işimiz de zorlaştı. Tercihleri yapmak kolay değil. Robinho ile birlikte elimizde birçok problem çözebilen oyuncu var artık. İkinci yarıda hepsinden yüksek katkı almaya çalışacağız. Ulaşabilirsek takımdaki herkes bu şampiyonluğun bir köşesinden tutacak.Serdar çok karakterli ve lider bir oyuncu. Da Costa'nın satışı çok ani gelişti. Stoperdeki boşluğu Serdar ile doldurmayı doğru bulduk. Bir stoper almak mı, oyun planına göre bir stoper almak mı? Serdar son 5 ay oynamadı. Kendisiyle bire bir iletişim kurdum, durumunu öğrendim. Eksiklerini burada gideriyoruz. Almanya'da yetişmiş, 31 yaşında, kaliteli, tecrübeli ve yerli bir oyuncu. Umarım bize çok katkı sağlayacak.Kaptan, 39 yaşının içinde artık. Bana göre Türk futbol tarihinin en değerli üç oyuncusundan biridir. Bizim için anahtar futbolcu... Liderliğiyle, karakteriyle, çalışmasıyla, yaşantısıyla, beslenmesiyle, kazanma arzusuyla bizim için çok değerli. İnşallah şampiyon olunca kariyer planlamasıyla ilgili oturur, konuşuruz. Emre gibi bir oyuncuyla çalıştığım için çok mutluyum. Top, Emre'nin ayağına gelince kendimi güvende hissediyorum. Hem Emre hem de kulüp için en doğru kararı almaya çalışırız. Emre futbolu çok sevdiği için henüz sezon sonuyla ilgili bir karar vermedi. Ancak Emre gibi isimlerin mutlaka futbolun içinde olması lazım. Hangi kararı verirse versin ona yardımcı oluruz.Sen benim yapımı çok iyi biliyorsun. Sözleşmemin sezon sonu bitmesi veya önümde 5 yıl daha olması hiç önemli değil. Hayatım boyunca etik kurallar ve kulübümün menfaatleri doğrultusunda hareket ettim. Yine öyle olacak. Ben sadece bu değerli organizasyonun hakkını vermek ve emeklerimizin karşılığını almaya odaklanmış durumdayım. Bunu başarırsam kişisel kariyerimi zenginleştirmiş olacağım. Umarım bu gerçekleşir, daha sonra kulübün menfaatleri doğrultusunda kararımı veririm.Burada emek veren bir kulüp başkanı ve yönetim kurulu var. Teknik heyet, futbolcu grubu, sağlık ekibi var. 4.5 senedir kendisini geliştiren bir takım var. Bizi seven de sevmeyen de oynadığımız futbola son derece saygı duyuyor. Şampiyon olmamızı istemeyenler de oynadığımız futbolu takdir ediyor. Bu kulüp 4.5 senede kısa tarihini zenginleştirdi. Avrupa kupalarında her dönem varız. Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynadık. Türkiye'nin en pahalı yerli oyuncu ihracını (Cengiz-Roma) biz yaptık. En son Da Costa'yı gönderdik. Maliyeti sıfıra yakındı, 4.5 milyon euro bonservisle gitti. Ligdeki başarılarımıza paralel performans primleri, sponsorluklar... İnsanlar bunları bilsinler, araştırsınlar. Bu kulüp; Roma'ya da, Anderlecht'e de, Almanya 2. Ligi'ne de, Arabistan Ligi'ne oyuncu sattı. Yarışırken üretebilen bir takımız.Kayıplar olacaktır. Hem topa sahip olmak hem rakip yarı sahada oynamak bir plan gerektiriyor. Kasımpaşa maçında 92. dakikada duran toptan gol yedik. Yine Sivas maçında lig rekoru kırıldı, top tam 68 dakika oyunda kaldı. Sivas'ı da kutlamak lazım. İkinci yarıda da kayıplar olacak. Kayıp yaşadığın maçlarda neleri tespit ettin, neleri çalışıyorsun... Futbolda detaylar maç kazandırıyor veya kaybettiriyor. Topa ne kadar sahip olursan ol, bu iş sonunda 3. bölgede senin yetenekli oyuncunun çözeceği problemle alakalı. Umarım ikinci yarıda bunu da çözeceğiz.Biz savunma yaparak 8 gol yemedik. Biz hücum ederek 8 gol yedik. Dediğim gibi biz sonuçlandırma konusunda sıkıntı yaşadık. Bunu çözmek için de gerekli adımları atıyoruz.18. hafta maçına bu gözle bakmam ben. Finale öyle bakarım. Bazen fikstür çekilir, çok avantajlı diye bakarsınız ama hiç de öyle olmaz. Ben hep parçadan bütüne gitmeyi tercih ediyorum. Bir Karadenizli olarak Trabzonspor'un hep bu yarışın içinde olmasını isterim. Ünal hocayla beraber iyi işler yapıyorlar. İyi yerli oyuncuları var. Trabzon'da ne zaman maç oynasam hep çok zor olmuştur. İki takım için de önemli bir maç elbette. Herkesin ilgisi de bu maçta olacak belki fakat bence şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek bir müsabaka değil.Sisteme uygun, yerli oyunculara yatırım yapmayı tercih ediyoruz. Alican'ı 8 ve 10 numara gibi düşünüyoruz. Bu anlamda Mossoro ve İrfan Can'a benzetebiliriz. Alican önümüzdeki sezon başında takıma katılacak, kaliteli oyuncu grubu içinde onu da test edeceğiz. Teknik kapasitesi yüksek, ideal bir iç orta saha. İki ayağını da iyi kullanabiliyor. Umarım beklentilerimize karşılık verir.Cengiz'in daha büyük bir takıma gitmesini çok istiyoruz, çünkü kulübümüzün de bu transferden ciddi kazancı olacak. (Gülüyor) Çağdaş futbola uygun çok önemli özellileri var. Yıldızı yüksek, zeki, sempatik, oyunun yönünü değiştirebilen, top kontrolü olan, her iki köşeye şut atma özelliğine sahip bir oyuncu. Keyifle ve gururla izliyoruz. Sürekli de iletişim halindeyiz. Cengiz'e Roma'ya giderken, 'yatırımı sadece kişisel gelişimin için yapacaksın' demiştim. Yapıyor da... Umarım karşılığını alacak. Ben inanıyorum daha büyük bir kulübe gideceğine ve orada da başarılı olacağına. Emre gibi çok özel bir oyuncu. 1-2 seneyi bulmaz gider.Her ikisini de beğeniyorum ama Guardiola.Bugün için cevap verecek olursam Allegri.Manchester City diyorum.Arda'dan dolayı Barcelona.Emre'den dolayı Inter!Messi.Luis Suarez olsun.Neymar.Mesut.Tabii ki Türk Lirası! Kariyerim boyunca ne euro ile ne dolarla hiç çalışmadım. A Milli Takım dahil hep Türk Lirası ile sözleşme yaptım. Dövizle hiç mukavelem olmadı.