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Vasilije Micic, Hapol Tel Aviv'e imza atıyor!

Fenerbahçe Beko'nun da gündemine gelen Vasilije Micic, Hapoel Tel Aviv ile büyük oranda anlaşma sağladı.

calendar 16 Temmuz 2025 10:54 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2025 10:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Vasilije Micic, Hapol Tel Aviv'e imza atıyor!
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Fenerbahçe Beko'nun gündemine gelen ve uzun süredir geleceğiyle ilgili kararı beklenen Vasilije Micic'in yeni takımı büyük oranda belli oldu.

Milwaukee Bucks ile yaptığı kontrat fesih anlaşmasının ardından serbest kalan Micic, Eurohoops'un haberine göre İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv ile üç yıllık anlaşma sağladı.

Üç yıl için 18 milyon euro gelir elde edecek olan Vasilije Micic, Euroleague tarihinin en çok kazanan oyuncularından biri olacak.


VASILIEJE MICIC'İN SON DÖNEMİ

31 yaşındaki Vasilije Micic, son iki yılda Charlotte Hornets, Oklahoma City Thunder ve Phoenix Suns formalarıyla toplam 101 NBA maçına çıktı (19:4 dk, 6.8 sayı, 1.8 ribaund, 3.9 asist), Euroleague'de Efs ile iki şampiyonluk yaşadı, 2021'e MVP seçildi.

Turkish Airlines EuroLeague'de 229 maçlık deneyime sahip olan Micic, Anadolu Efes ile 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında şampiyonluk yaşadı. Bireysel anlamda ise 2020-21 sezonunun En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi ve her iki şampiyonluk sezonunun Final Four MVP ödülünü kazandı.

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