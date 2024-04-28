Abdullah Avcı'dan Denis Draguş için açıklama

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftarsız ikinci maçlarını oynadıklarını belirterek, "Bu şartlarda hele de Trabzon şehrindeki bir yerde taraftarsız oynamak konsantrasyon açısından zorluyor. Taraftarımız, bizim en iyi oyuncumuz. Lütfen bizi bir daha yalnız bırakmasınlar." dedi.Oyunla ilgili değerlendirmede bulunan Avcı, şöyle devam etti:Abdullah Avcı, transfer çalışmalarının ciddi bir şekilde devam ettiğini belirterek,şeklinde konuştu.Gelecek sezonla ilgili çalışmalarını da sürdürdüklerini ifade eden Avcı, şunları kaydetti: