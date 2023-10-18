Abdülkerim Bardakcı'dan formaya ambargo!

Marcao'nun Sevilla'ya transferi sonrası savunmaya alternatif olması için kadroya katılan Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'ın ardından A Milli Takım'da da formaya ambargo koydu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Abdülkerim Bardakcı'dan formaya ambargo!
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18 Ekim 2023 09:19
Marcao Sevilla'ya satıldığında savunmaya alternatif olması için transfer edilen, ancak takımın vazgeçilmezi olan Abdülkerim'in yerine Galatasaray'da başka bir takviye dahi düşünülmüyor.

28 yaşındaki stoper şimdi de A Milli Takım'daki formaya ambargo koymaya kararlı.

Ay Yıldızlı takımdaki Çağlar - Merih tandemini, Fenerbahçe'deki mevkidaşı Samet ile birlikte aratmayan, hatta daha da geliştiren Abdülkerim, EURO 2024'te de sol stoperdeki yerini hiç kimseye kaptırmak istemiyor.

Sarı-Kırmızılı oyuncunun Milli performansına hem Montella'dan hem de Okan Buruk'tan tam not geldi. 



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