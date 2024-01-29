Abdülkadir Ömür, İngiltere'ye gidiyor

Trabzonspor'da kadro dışı kalan Abdülkadir Ömür, transferini tamamlamak için İngiltere'ye gidiyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Abdülkadir Ömür ve temsilcisi, yarın (salı günü) sabah sağlık kontrolü ve resmi imza için İngiltere'ye gidecek.
Hull City ve Trabzonspor, Abdülkadir Ömür transferi için 6 milyon euro civarında bir bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varmıştı.
Trabzonspor formasıyla 211 resmi maça çıkan Abdülkadir, bu mücadelelerde 25 gol atıp 36 asistlik performans sergiledi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Abdülkadir Ömür ve temsilcisi, yarın (salı günü) sabah sağlık kontrolü ve resmi imza için İngiltere'ye gidecek.
Hull City ve Trabzonspor, Abdülkadir Ömür transferi için 6 milyon euro civarında bir bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varmıştı.
Trabzonspor formasıyla 211 resmi maça çıkan Abdülkadir, bu mücadelelerde 25 gol atıp 36 asistlik performans sergiledi.