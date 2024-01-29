Abdülkadir Ömür, İngiltere'ye gidiyor

Hull City'nin Trabzonspor'dan transfer etmek için istediği Abdülkadir Ömür, İngiltere'ye gitmeye hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Abdülkadir Ömür, İngiltere'ye gidiyor
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29 Ocak 2024 21:07
Trabzonspor'da kadro dışı kalan Abdülkadir Ömür, transferini tamamlamak için İngiltere'ye gidiyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Abdülkadir Ömür ve temsilcisi, yarın (salı günü) sabah sağlık kontrolü ve resmi imza için İngiltere'ye gidecek.

Hull City ve Trabzonspor, Abdülkadir Ömür transferi için 6 milyon euro civarında bir bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varmıştı.

Trabzonspor formasıyla 211 resmi maça çıkan Abdülkadir, bu mücadelelerde 25 gol atıp 36 asistlik performans sergiledi.

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