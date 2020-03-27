Abdelhak Nouri aylar sonra kendine geldi

8 Temmuz 2017'de Ajax'ın Werder Bremen ile oynadığı maçta kalbi duran ve 1 yıl sonra komadan uyanabilen Abdelhak Nouri'nin son durumu ile ilgili ağabeyinden açıklama geldi.Hollanda'da katıldığı bir TV programında konuşan büyük ağabeyi Abderrahim yaptığı açıklamada kardeşinin yaşam mücadelesine devam ettiğini ve bir şekilde iletişim kurduklarını ve kendi başına yapabildiği şeyleri anlattı.Son durumuyla ilgili,sözlerini kullandı.Nouri'nin talihsiz olayın ardından yaşam mücadelesine devam ettiğini belirten ağabeyi, Nouri'nin kendileriyle birlikte olduğu için Allah'a her gün şükrettiklerini belirtti.