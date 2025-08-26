26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
19:45
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
22:00
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
22:00
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
21:00
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
21:30
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
21:45
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
21:45
26 Ağustos
Burnley-Derby County
21:45
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
21:45
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
22:00
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
21:45
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
20:45

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda Alcaraz ve Andreeva tur atladı

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta Carlos Alcaraz ve Mirra Andreeva adını bir üst tura yazdırdı.

calendar 26 Ağustos 2025 14:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta, Rus raket Mirra Andreeva ve İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz ikinci tura yükseldi.

New York'taki turnuvada tek erkeklerde dünya 2 numarası Alcaraz, ABD'li tenisçi Reilly Opelka'yı 6-4, 7-5 ve 6-4'lük setlerle yenerek üst tura çıktı.

Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı 18 yaşındaki Andreeva ise, ABD'li rakibi Alycia Parks'ı 6-0 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek ikinci tura adını yazdırdı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
