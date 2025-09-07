06 Eylül
Letonya-Sırbistan
0-1
06 Eylül
Ermenistan-Portekiz
0-5
06 Eylül
İngiltere-Andora
2-0
06 Eylül
İrlanda-Macaristan
2-2
06 Eylül
Avusturya-Güney Kıbrıs
1-0
06 Eylül
San Marino-Bosna Hersek
0-6
06 Eylül
Nijerya-Ruanda
1-0
06 Eylül
Estoril-Santa Clara
0-1
06 Eylül
Bolton Wanderers-AFC Wimbledon
3-0
06 Eylül
Doncaster Rovers-Bradford City
3-1
06 Eylül
Huddersfield -Peterborough
3-2
06 Eylül
Lincoln City-Wigan Athletic
2-2
06 Eylül
Plymouth Argyle-Stockport County
4-2
06 Eylül
Port Vale-Leyton Orient
2-3
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Rotherham United-Exeter City
1-0
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
06 Eylül
Wycombe Wanderers-Mansfield Town
2-0
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

ABD Açık'ta şampiyon Sabalenka

ABD Açık'ta Sabalenka, üst üste 2. kez şampiyon oldu.

calendar 07 Eylül 2025 01:34
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
ABD Açık'ta şampiyon Sabalenka
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlar finalinde ABD'li rakibi Amanda Anisimova'yı setlerde 2-0 yenen Belaruslu raket Aryna Sabalenka, turnuvada üst üste 2. kez şampiyon oldu.

New York kentindeki turnuvanın tek kadınlar finalinde 1 numaralı seribaşı ve son şampiyon Sabalenka, 8 numaralı seribaşı Anisimova ile karşı karşıya geldi.

Son şampiyon Sabalenka, 1 saat 34 dakika süren final karşılaşmasında 6-3 ve 7-6'lık setlerle rakibini 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.


Bu yıl ikinci kez grand slam finaline çıkma başarısı gösteren Anisimova, bu yılki Wimbledon finalinde Polonyalı Iga Swiatek ile karşılaşmış ve ABD'li raket, Polonyalı rakibine karşı 6-0, 6-0'lık setlerle ağır bir yenilgi almıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
