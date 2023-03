ABB FOMGET'te hedef Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kulübü Başkanı Yalçın Demirkol, ligde şampiyon olup Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek istediklerini söyledi.



Yalçın Demirkol, Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirdiklerini belirtti.



İyi bir altyapı ve teknik ekibe sahip olduklarını anlatan Demirkol, "Yer aldığımız B Grubu'nda oynadığımız 18 maçta 16 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldık ve normal sezonu ikinci olarak bitirdik. Bu bizim için önemli bir başarı." diye konuştu.



Ligde şampiyonluk mücadelesinin play-off maçlarıyla devam edeceğini aktaran Demirkol, "Öncesinde bir eleme maçı oynayacağız. Dudullu-Trabzonspor maçının galibi ile oynayacağız. Ondan sonra play-off'ta çeyrek, yarı final ve final maçları oynanacak. Biz inşallah finali oynayıp sezonu şampiyon olarak bitirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



Demirkol, en büyük hayallerinin Avrupa olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Bunu başarmak için her türlü imkana sahibiz. Ligin zirvesindeki Galatasaray'ın bir mağlubiyeti var, onları da biz yenmiştik. Bu anlamda ligin en güçlü ve iddialı takımlarının başında geliyoruz. Ligde şampiyon olup ülkemizi, başkentimizi Avrupa'da temsil etmek istiyoruz. Ankara'nın Süper Lig'de oynayan tek kadın takımıyız. Ankara'da kadın futboluna çok büyük bir talep var. Altyapımızda yaklaşık 430 sporcu, 40 kadar teknik ekibimiz var. Altyapıyı daha güçlendirip daha çok kızımıza ulaşmaya çalışacağız. Türkiye'de kadınlar futbolunun geleceğini çok parlak görüyorum. Bu daha önce 20 sene önce voleybolda da yaşanmıştı. Altyapıya yapılan yatırım büyük bir başarıya dönüşmüştü. Aynısının kadınlar futbolunda da olacağına inanıyorum."



"Bir gün neden Avrupa şampiyonu olmayalım"



Yalçın Demirkol, ABB FOMGET'in maçlarını izlemek isteyen taraftarlar için Ankara'nın değişik bölgelerinden otobüs kaldırdıklarını söyledi.



"Başarı için taraftar desteği şart" diye Demirkol, sözlerine şöyle devam etti:



"Taraftarlarımızı maçlarımızı izlemeye davet ediyorum. Onların desteğiyle başarılarımız daha da artacaktır. Ankara'da çok büyük bir ivme yakaladık. Şampiyon olursak Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz, Ankara'mızı orada en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bir gün neden Avrupa şampiyonu olmayalım. Bir olursak beraber olursak bu mümkün. Böyle bir başarı gelirse bu Türkiye'deki kadınlar futbolunu daha da tetikleyecek."



"Sporun her türlüsünü destekliyoruz"



"Biz FOMGET olarak futbol dışında muaythai, boks gibi amatör branşlarda da faaliyet yürütüyoruz." diyen Demirkol sözlerini şöyle tamamladı:



"Önemli başarılar elde ettik. Son yapılan Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda 4 sporcumuz farklı kategorilerde Türkiye şampiyonu oldu. Güreşi de yakın zamanda açmayı düşünüyoruz. Sporun her türlüsünü destekliyoruz. ASKİ, EGO, Ankara Büyükşehir Belediyesi takımlarımız zaten büyük birer marka. Maçlarımızı yerinde takip eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş beyin başarımızda katkısı çok büyük. Kendisine teşekkür ediyorum."