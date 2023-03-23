A Milli Takım, hazırlıkların İstanbul etabını tamamladı

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ile oynayacağı maçın hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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A Milli Takım, hazırlıkların İstanbul etabını tamamladı
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23 Mart 2023 22:21
UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda 25 Mart Cumartesi günü deplasmanda Ermenistan ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmana aday kadrodaki tüm futbolcular katıldı.

Isınmanın ardından dar alanda pas çalışmalarıyla süren idmanda hücum varyasyonları üzerinde duruldu. Son bölümde ise duran top ve şut çalışmaları gerçekleştirildi.

Ay-yıldızlı kafile, cuma günü öğle saatlerinde Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gidecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve milli futbolcu Cengiz Ünder, Ermenistan maçına ev sahipliği yapacak Republican Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını da statta yapacak.

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