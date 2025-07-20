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1-054'
20 Temmuz
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi Finalleri için Polonya'ya gitti

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi Final müsabakaları için Polonya'ya gitti.

calendar 20 Temmuz 2025 21:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi Finalleri için Polonya'ya gitti
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi Final müsabakaları için Polonya'ya gitti.

Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, 23-27 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek organizasyonun çeyrek finalinde Asya temsilcisi Japonya ile karşılaşacak.

Türkiye-Japonya müsabakası 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.30'da Atlas Arena'da oynanacak. Müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak.


Milliler, rakibini elemesi halinde yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'ın finallerdeki kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Dilay Özdemir, Cansu Özbay

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge.

 

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