A Milli Kadın Tenis Takımı, Portekiz'i devirdi

Billie Jean King Kupası Avrupa/Afrika Grup 1'de mücadele eden A Milli Kadın Tenis Takımı, ikinci maçında ev sahibi Portekiz'i 2-1 mağlup etti.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Oeiras bölgesindeki Complexo De Tenis Do Jamor Kulübünde oynanan serinin ilk maçında Berfu Cengiz, Angelina Voloshchuk'u 2-6, 6-3 ve 7-6'lık sonuçlarla yendi.
İkinci maçta Francisca Jorge'yi 3-6, 6-0 ve 6-3'lük setlerle yenen Zeynep Sönmez, seride durumu 2-0'a getirdi. Böylece milli takım, son karşılaşma öncesi seriyi kazanmayı garantiledi.
Serinin son maçında Ayla Aksu-Berfu Cengiz çifti, Maria Garcia-Matilde Jorge ikilisine mağlup oldu.
Milliler, iki tekler maçında elde ettiği galibiyetle Portekiz karşısında korttan 2-1 üstün ayrıldı.
Grupta ilk galibiyetini elde eden Türkiye, yarın kadrosunda dünya 10 numarası Jelena Ostapenko'nun da yer aldığı Letonya ile karşılaşacak.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Oeiras bölgesindeki Complexo De Tenis Do Jamor Kulübünde oynanan serinin ilk maçında Berfu Cengiz, Angelina Voloshchuk'u 2-6, 6-3 ve 7-6'lık sonuçlarla yendi.
İkinci maçta Francisca Jorge'yi 3-6, 6-0 ve 6-3'lük setlerle yenen Zeynep Sönmez, seride durumu 2-0'a getirdi. Böylece milli takım, son karşılaşma öncesi seriyi kazanmayı garantiledi.
Serinin son maçında Ayla Aksu-Berfu Cengiz çifti, Maria Garcia-Matilde Jorge ikilisine mağlup oldu.
Milliler, iki tekler maçında elde ettiği galibiyetle Portekiz karşısında korttan 2-1 üstün ayrıldı.
Grupta ilk galibiyetini elde eden Türkiye, yarın kadrosunda dünya 10 numarası Jelena Ostapenko'nun da yer aldığı Letonya ile karşılaşacak.
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