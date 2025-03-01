A Milli Kadın Hentbol Takımı, yeni başantrenörü Montes ile ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) açıklamasına göre Costica Buceschi ile yolların ayrılması sonrası anlaşmaya varılan başantrenör Montes, göreve başladı.



Ankara'da kampa giren milli takım, yeni başantrenörü Montes ile ilk antrenmanını THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleştirdi.



Montes yönetiminde ilk etap kamp çalışmalarını 9 Mart'a kadar burada sürdürecek milli takım, nisan ayında 2025 Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. turunda Avusturya ile karşılaşacak.



Türkiye, 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda mücadele ettiği için Dünya Hentbol Şampiyonası'nın elemelerine 2. turdan dahil olmuştu.



Milliler, çift maç eleme usulünün uygulanacağı turda rakibini saf dışı bırakması durumunda, 26 Kasım-14 Aralık tarihlerinde Almanya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.



