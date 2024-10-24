A Milli Kadın Futbol Takımı Ukrayna'yı ağırlayacak

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası 1. play-off turu ilk maçında 25 Ekim Cuma günü Ukrayna'yı ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Kadın Futbol Takımı Ukrayna'yı ağırlayacak
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24 Ekim 2024 12:57
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası 1. play-off turu ilk maçında 25 Ekim Cuma günü Ukrayna'yı konuk edecek.

Esenler Erokspor Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı, Norveçli hakem Henrikke Nervik yönetecek. Nervik'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Monica Lokkeberg ile Line Cathrine Nymoen yapacak.

Müsabakanın rövanşı, 29 Ekim Salı günü Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda oynanacak.

Tur atlayan takım Yunanistan-Belçika eşleşmesinin galibiyle 2. play-off turunda rakip olacak. Bu turu da geçen ekip, adını 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'na yazdıracak.

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