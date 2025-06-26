26 Haziran
Juventus-M.City
22:00
26 Haziran
Wydad-Al-Ain
22:00
27 Haziran
RB Salzburg-Real Madrid
04:00
27 Haziran
Al Hilal-Pachuca
04:00
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın rakipleri belli oldu

Milli hentbolcular, 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde Kıbrıs Rum Kesimi, 2028 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off turunda ise Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

calendar 26 Haziran 2025 17:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın rakipleri belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2027 Dünya Şampiyonası ile 2028 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki rakipleri belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Avrupa Hentbol Federasyonunun (EHF) Viyana'daki merkezinde gerçekleştirilen kurada milliler, 2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu'nda Kıbrıs Rum Kesimi ile eşleşti.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak turun ilk maçı 29-30 Ekim'de deplasmanda, rövanş mücadelesi ise 1-2 Kasım'da Türkiye'de yapılacak. Turu geçen taraf, elemelerde 2. Tur'a yükselecek.


- Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakip Bulgaristan

A Milli Takım, 2028 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri yükselme turu play-off'unda ise Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

Bu turda ilk maç 7-8 Ocak 2026'da Bulgaristan'da, rövanşı ise 10-11 Ocak 2026'da Türkiye'de oynanacak.

İki maç sonunda rakibine üstünlük kuran takım, 1 Kasım 2026-6 Mayıs 2027 tarihlerinde düzenlenecek 2028 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne katılma hakkı elde edecek.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.