A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın rakipleri belli oldu

- Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakip Bulgaristan

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2027 Dünya Şampiyonası ile 2028 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki rakipleri belli oldu.Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Avrupa Hentbol Federasyonunun (EHF) Viyana'daki merkezinde gerçekleştirilen kurada milliler, 2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu'ndaile eşleşti.Çift maç eleme usulüne göre oynanacak turun ilk maçı 29-30 Ekim'de deplasmanda, rövanş mücadelesi ise 1-2 Kasım'da Türkiye'de yapılacak. Turu geçen taraf, elemelerde 2. Tur'a yükselecek.A Milli Takım, 2028 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri yükselme turu play-off'unda iseile karşı karşıya gelecek.Bu turda ilk maç 7-8 Ocak 2026'da Bulgaristan'da, rövanşı ise 10-11 Ocak 2026'da Türkiye'de oynanacak.İki maç sonunda rakibine üstünlük kuran takım, 1 Kasım 2026-6 Mayıs 2027 tarihlerinde düzenlenecek 2028 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne katılma hakkı elde edecek.