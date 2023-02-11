FIFA Dünya Kulüpler Kupası finalinde Real Madrid ile Al Hilal karşı karşıya geldi. Fas'taki Moulay Abdellah Stadyumu'nda oynanan maçı Real Madrid 5-3'lük skorla kazandı.



Real Madrid, 13. dakikada Vinicius Junior ile öne geçti. 18. dakikada Federico Valverde farkı 2'ye çıkardı. Al Hilal, Moussa, Marega ile 26. dakikada farkı bire indirdi.



Karşılaşmanın ilk yarısı Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarıya da hızlı başlayan Real Madrid, Karim Benzema'nın 54. dakikada attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Federico Valverde, 58. dakikada sahneye çıktı ve Real Madrid adına farkı 3'e çıkardı.



Al Hilal Luciano Vietto ile 63. dakikada 4-2'yi buldu. Real Madrid, bu gole 6 dakika sonra 69'da Vinicius Junior ile karşılık verdi ve durum 5-2 oldu. Al Hilal'da ikinci golü atan Luciano Vietto, 79. dakikada maçın skorunu 5-3 olarak ilan etti.



Real Madrid, Al Hilal'i 5-3'lük skorla mağlup ederek Dünya Kulüpler Kupası'nı müzesine götürdü.





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