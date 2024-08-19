Philadelphia 76ers ve Fransız oyuncu Guerschon Yabusele'nin, tek yıllığı 2,1 milyon dolarlık minimum düzeyde bir kontrat imzalama üzerine anlaşmaya vardığı bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Yabusele'nin Real Madrid ile 2,5 milyon dolarlık sözleşme feshi üzerine görüşmeler yaptığını ve bunun ise İspanyol ekibinden ayrılıp NBA'e dönmesine olanak tanıyacağını belirtti.



Charania ayrıca, 2016 NBA Draftı'nda ilk turda seçilen Yabusele'nin, Olimpiyatlarda gösterdiği güçlü performansın ardından birçok takımın ilgisini çektiğini öne sürdü.



Fransa'nın gümüş madalya kazanmasında önemli bir rol oynayan ve 14 sayı ve 3,3 ribaund ortalamaları yakalamış olan Yabusele, çeyrek finalde Kanada'ya karşı kazanılan galibiyette 22 sayı ve Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı oynanan altın madalya maçında ise 20 sayı kaydetmişti. Bu performansı, tecrübeli oyuncunun turnuvanın ikinci beşinde yer bulmasını sağlamıştı.



Yabusele en son NBA'de Boston Celtics forması giymiş ve takımla 74 karşılaşmada ortalama 6,6 dakika sahada kalarak 2,3 sayı üretmişti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU