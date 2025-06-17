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23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ilk yenilgisini aldı

Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Milli Takımı, Almanya karşısında 81-60 mağlup olarak ilk yenilgisini yaşadı.

calendar 17 Haziran 2025 01:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ilk yenilgisini aldı
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23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Brezilya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndaki dördüncü maçında Almanya'ya 81-60 yenildi.

Sao Paulo kentinde oynanan maçta ilk çeyreği 20-14 üstün geçen Almanya, soyunma odasına da 40-24 önde gitti.

Son çeyreğe 57-44 geride giden ay-yıldızlı takım, müsabakayı 81-60 kaybetti.

Organizasyonda ilk yenilgisini yaşayan milli takım, ilk maçında İsrail'i 111-27, ikinci maçında 95-56, üçüncü maçında da Avustralya'yı 71-57 mağlup etmişti.

Milli takım, şampiyonada beşinci maçında yarın Brezilya ile TSİ 21.45'te karşı karşıya gelecek.

 
 

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