10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-118'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-016'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-017'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
1-074'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Mısır'a set vermedi!

21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Endonezya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü karşılaşmada Mısır'ı 3-0 yendi.

calendar 09 Ağustos 2025 12:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Mısır'a set vermedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Surabaya kentinde düzenlenen organizasyonda, C Grubu'ndaki üçüncü maçında Mısır'la karşılaştı.

Rakibini 25-14, 25-10 ve 25-14'lük setlerle 3-0 yenen milli takım, ikinci galibiyetini elde etti.

Ay-yıldızlılar, organizasyondaki dördüncü maçında 11 Ağustos Pazartesi günü TSİ 09.00'da Çekya'yla karşılaşacak. Tüm karşılaşmalar, Volleyball World'ün YouTube kanalından canlı yayımlanacak.

Tek devreli lig usulüne göre oynanacak müsabakaların sonunda gruplarında ilk 4'te yer alacak takımlar, adlarını son 16'ya yazdıracak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
4 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Konyaspor 1 1 0 0 1 0 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 1 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.