21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Mısır'a set vermedi!

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Surabaya kentinde düzenlenen organizasyonda, C Grubu'ndaki üçüncü maçında Mısır'la karşılaştı.



Rakibini 25-14, 25-10 ve 25-14'lük setlerle 3-0 yenen milli takım, ikinci galibiyetini elde etti.



Ay-yıldızlılar, organizasyondaki dördüncü maçında 11 Ağustos Pazartesi günü TSİ 09.00'da Çekya'yla karşılaşacak. Tüm karşılaşmalar, Volleyball World'ün YouTube kanalından canlı yayımlanacak.



Tek devreli lig usulüne göre oynanacak müsabakaların sonunda gruplarında ilk 4'te yer alacak takımlar, adlarını son 16'ya yazdıracak.



