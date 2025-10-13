12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
0-4
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
2-1
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
4-0
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
2-1
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
3-1
12 Ekim
Litvanya-Polonya
0-2
12 Ekim
Romanya-Avusturya
1-0
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
3-0
12 Ekim
Zambia-Niger
0-1
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
2-3
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
3-1
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
1-0
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
1-0
12 Ekim
Mali-Madagaskar
4-1

20 yaş altı güreşçiler, 43 madalya kazandı

Balkan U20 Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular 14 altın, 10 gümüş ve 19 bronz madalya kazanarak grekoromen, serbest stil ve kadınlarda takım halinde şampiyon oldu.

20 yaş altı güreşçiler, 43 madalya kazandı
Balkan 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, 43 madalya kazanarak üç kategoride de takım sıralamasının zirvesinde yer aldı.
 
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı sporcular, Romanya'nın Kaloşvar kentinde düzenlenen organizasyonu 14 altın, 10 gümüş ve 19 bronz madalyayla tamamladı.
 
Milli güreşçiler, grekoromende 15 madalya (4 altın, 4 gümüş, 7 bronz), serbest stilde 13 madalya (3 altın, 5 gümüş, 5 bronz), kadınlarda da 15 madalya (7 altın, 1 gümüş, 7 bronz) elde ederek takım halinde şampiyon oldu.
 
Şampiyonada altın madalya alan sporcular şunlar:
 
Grekoromen: Mahmut Yayla (67 kilo), Alkan Akar (77 kilo), Ahmet Enes Uzun (97 kilo), Üzeyir Ayberk Bostan (130 kilo)
 
Serbest stil: Ebubekir Gür (57 kilo), Bilal İnce (65 kilo), Yasin Uzun (74 kilo)
 
Kadınlar: Remziye Karadağ (53 kilo), Büşranur Özmez (55 kilo), Elif Atakan (57 kilo), Elif Sude Elmalı (65 kilo), Elif Şevval Kurt (68 kilo), İlayda Çin (72 kilo), Bükrenaz Sert (76 kilo)
