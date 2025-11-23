Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Ümraniyespor, sahasında Bodrum FK'yi konuk etti.



Ümraniye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ümraniyespor, 1-0 kazandı.



Karşılaşmada Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü 69. dakikada Talha Bartu Özdemir kaydetti.



İKİ TAKIM DA KIZARDI



Mücadelede Ümraniyespor'da Yunus Emre Yılmaz, 23 ve 25. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla oyundan atıldı. Bodrum FK'de ise Musah Mohammed 10 ile 11. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla oyundan atıldı.



Bu sonuçla birlikte 27 puanda kalan Bodrum FK, liderliği Pendikspor'a kaptırdı. Ümraniyespor ise aldığı bu galibiyet ile birlikte 14 puana ulaşarak düşme hattından çıktı.



Ligde gelecek hafta Ümraniyespor, Sakaryaspor'a konuk olacak. Bodrum FK, Çorum FK'yi ağırlayacak.