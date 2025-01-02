17 yaşındaki Quenda, dev kulüplerin radarında

Sporting'in 17 yaşındaki oyuncusu Geovany Quenda, Avrupa'da büyük kulüplerin ilgisini çekiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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17 yaşındaki Quenda, dev kulüplerin radarında
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02 Ocak 2025 16:23
Son güncelleme 02 Ocak 2025 16:34
Sporting CP'nin kanat oyuncusu Geovany Quenda, birçok Avrupa devinin dikkatini çeken önemli bir yetenek olarak öne çıkıyor.

Gazeteci Rudy Galetti'ye göre; Paris Saint-Germain, Manchester City, Liverpool ve Manchester United Quenda'yı dikkatle takip ediyor ve kulüplerin 17 yaşındaki Portekizli için ocak ayında harekete geçmesi bekleniyor.

HALEF-SELEF

Yalnızca Avrupa kulüpleri için değil, Portekiz için de özel bir fenomene dönüşen sağ kanat oyuncusu, Sporting'in Benfica'yı 1-0 mağlup ettiği maçta forma giyerek derbi tarihinin en genç futbolcusu olmuştu.

Quenda'nın bu unvanı, kendisinden önce Cristiano Ronaldo'ya aitti.

QUENDA'NIN PERFORMANSI

Bu sezon Sporting formasıyla tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Geovany Quenda, 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.
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