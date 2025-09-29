29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
20:00
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
0-0
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
1-074'
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
20:00
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
20:00
29 Eylül
Everton-West Ham United
22:00
29 Eylül
Valencia-Real Oviedo
22:00
29 Eylül
Parma -Torino
19:30
29 Eylül
Genoa-Lazio
21:45
29 Eylül
Arouca-FC Porto
22:00

14. Geleneksel Sungurlu Yağlı Pehlivan Güreşleri yapıldı

Sungurlu'da düzenlenen 14. Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri tamamlandı.

calendar 29 Eylül 2025 18:04
Haber: AA, Fotoğraf: Google görseller
14. Geleneksel Sungurlu Yağlı Pehlivan Güreşleri yapıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sungurlu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akçalı mesire alanında 14 yıl aradan sonra düzenlenen güreşlere yaklaşık 600 pehlivan katıldı.

Başpehlivanlığı finalde İsmail Koç'u yenen Mustafa Taş kazandı.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, ilçede tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek, "14 yıl aradan sonra düzenlediğimiz tarihi yağlıgüreşlerin 14'üncüsünü gerçekleştirmiş olduk. 32 başpehlivanımız, 500'ün üzerinde pehlivanımız ve binlerce vatandaşımızla çok güzel bir gün yaşadık. İnşallah bunun devamını da bundan sonraki yıllarda getirmek için bize bir işaret oldu." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
8 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
9 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
10 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
