13 Şubat Cumartesi günü günü Türkiye'de ve Avrupa'da oldukça kritik karşılaşmalar var. Günün yakından takip edilmesi gereken karşılaşmaları öncesinde Sporx iddaa ekibi olarak sizler için tahminlerimizi hazırladık. Günün bankolarını veriyoruz ve "iyi şanslar" diliyoruz...Süper Lig'de 25. Hafta mücadelesinde Kayseripor sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Hafta içerisinde tecrübeli hoca Hikmet Karaman ile sözleşme imzalayan ve bence ligdeki artık son şanslarını da kullanmak isteyen Ankaragücü adeta final gibi bir maça çıkıyor. Kayserispor karşısında eğer puan alamazlarsa işleri bence çok zorlaşabilir. Ev sahibi ekip de rakibini yenerek en azından Ankaragücü'nü iyice dibe itmek istiyor. Ben zorlu mücadelede taraf bahislerini riskli buluyorum. Bu sebeple de size 2-3 gol seçimini öneriyorum.Süper Lig'de 25. Hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Gaziantep ile karşı karşıya gelecek. Son haftalarda çok ciddi form grafiği yakalayan ve Abdullah Avcı sonrası bambaşka bir takım haline gelen Trabzonspor, şampiyonluk yolunda da iyice zirveye yaklaştı. Artık ipler Bordo-Mavililerin elinde diyebiliriz. Kalan maçlarda alacakları sonuçlar Karadeniz ekibinin lig içerisindeki konumunu belirleyecek. Ben açıkçası Gaziantep karşısında da çok ciddi favori olduklarını düşünüyorum. Son zamanlarda çok formda olmayan Kırmızı-Siyahlılar karşısında ev sahibi ekipten 3 puan bekliyorum. 1 seçimi ideal tercih olur.Süper Lig'de 25. Hafta mücadelesinde Karagümrük sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Son haftada sahasında arka arkaya 2 maç oynayan ve önce derbide Galatasaray'a yenilen arkasından da kupada Başakşehir'e elenen Fenerbahçe'de işler bir anda terse döndü. Özellikle Gustavo'nun yokluğunu ciddi şekilde hisseden Sarı-Lacivertlilier çok zor bir maç oynayacak. Karagümrük ligin en diri ve sert takımlarından birisi olarak dikkat çekiyor. Açıkçası bu maçta da rakiplerine büyük problemler yaratabileceklerini düşünüyorum. İki takımın da gol bulabileceği gollü bir maç bekliyorum. Üst seçimi ideal tercih olacaktır.İngiltere Premier Lig'de Leicester City ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester 43, Ozan Kabak'lı Liverpool ise maça 40 puanla çıkacak. Birçok sakat oyuncusu bulunan Liverpool, geçen hafta Manchester City'ye Alisson'un da büyük hataları sonucu kaybederek şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Bu kez Ozan Kabak'ın da forma giyeceği maçta Leicester'dan 3 puan istiyorlar. Ancak ligin iddialı takımlarından Leicester, Liverpool'a kolay teslim olmaz ve ayrıca fırsat yakalarsa da büyük bela olabilir. Yaralı Liverpool'un kontrollü oynayacağını, biraz daha geride kalarak hata arayacağını düşündüğüm için en garanti tercih olarak 3,5 Alt seçeneğini görüyorum. Oran arttırmak için 3,5 Alt'ı da düşünebiliriz.İtalya Ligi'nde Napoli ile Juventus karşılaşacak. Napoli'de Gennaro Gattuso döneminin sonuna geliyoruz. İtalyan basını, zirvede geride kalan Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis'in Juventus'a kaybetmeleri halinde Gattuso'nun görevine son vereceğini duyurdu. Çıkışa geçen ve kazanma alışkanlığı edinen Juventus karşısında Napoli'nin şapkadan tavşan çıkarması gerekiyor. Çünkü Ocak ayının sonuna doğru oynadıkları Süper Kupa maçında Juventus'a 2-0 kaybettiler. Bu kez son kurşununu kullanacak Napoli karşısında Juventus da dikkatli olacaktır. Juventus yine de kazanmaya yakın ama mücadele 2-3 gol aralığında bitecektir.İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Manchester City geçen hafta Liverpool deplasmanında kazanarak güçlü rakibine 10 puan fark yaptı ve hala bir maçı da eksik. Tottenham'dan ise 14 puan uzaktalar. Ancak Jose Mourinho, Pep Guardiola ve Manchester City'nin havasını bozmak için sahaya çıkacak. Fakat son dönemde Tottenham'da da işler pek yolunda gitmiyor ve oyun olarak da sıkıntıları var. Açıkçası Manchester City'nin kazanarak yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Oranı biraz arttırmak için 2,5 Üst seçimine de yönelebiliriz.İtalya Ligi'nde Spezia ile Milan karşı karşıya gelecek. Kümede kalma mücadelesi veren Spezia, sezonun ilk yarısında 3-0 yenildiği Milan karşısında sağlam durarak en azından 1 puan almak istiyor. Spezia zaman zaman rakiplerine sıkıntılar çıkartabiliyor ama Milan karşısında şansları yok denebilecek kadar az. Inter ve Juventus'un hemen arkasında olduğu Milan kazanmak ve liderlik koltuğunda oturmaya devam etmek istiyor. Açıkçası bu maçta hata yapacaklarını da düşünmüyorum. Milan'ı kuponlarda işaretleyebiliriz.İspanya LaLiga'da lider Atletico Madrid deplasmanda Granada'nın konuğu olacak. Konuk ekip, 2 maç eksiğine rağmen en yakın rakibinin 5 puan önünde bulunuyor. Atletico ligin son haftasında geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçmesine rağmen 89'uncu dakikada yediği golle Celta Vigo maçında 2 puan bıraktı. Ancak sezon içinde böyle kaza maçları olacaktır. Koronavirüs nedeniyle sıkıntıl bir dönemden geçiyorlar. Granada ise ligde 4 maçtır kazanamıyor. Bunun yanında kupada da uzatmaya giden maçta Barcelona'ya kaybettiler. Granada iç sahada etkili bir takım. İki takım arasında oynanan son 10 maçta Granada'nın galibiyeti yok. Sadece 2 maçta rakiplerinden 1'er puan almışlar. Ayrıca bu statta oynanan son 4 maçta gol barajı aşılmamış. Ancak bu kez seneryo değişebilir. Granada da hasrete son vermek isteyecektir. Yüksek oranıyla kg var denenir.Almanya Bundesliga'da Şampiyonlar Ligi yarışı veren Bayer Leverkusen sahasında düşme hattındaki Mainz 05'i konuk edecek. Ev sahibi ekip, 3 maçlık mağlubiyet serisini Stuttgart'ı iç sahada 5-2 geçerek bozdu. Uzun zaman sonra belki de bu kadar iyi oynadılar. Mainz ise iç sahada Leipzig'i yenip flaş bir skor aldıktan sonra Stuttgart'a mağlup oldu. Ardından iç sahada Union Berlin'i tek golle geçtiler. Son 3 haftada 2 kere kazandılar. Zaten ligde toplam aldıkları galibiyet sayısı da sadece 3. Leverkusen toparlanma sinyaleri verdi. Mainz bu kez bir sürpriz yapamaz.Almanya Bundesliga'nın 21'inci haftasında Borussia Dortmund sahasında Hoffenheim'i konuk edecek. İki takımda geçtiğimiz haftayı puansız kapattı. Dortmund deplasmanda Freiburg'a, Hoffenheim ise sahasında Frankfurt'a kaybetti. Dortmund, son 5 resmi maçında sadece 1 kere kazanabildi. 3 kez sahadan yenilgiyle ayrılırlarken, 1 kez de 1 puanın sahibi oldular. Bunun yanında sarı-siyahlı ekip, son 3 iç saha maçında yenilgi almadı. Avrupa potasındalar ve artık kazanarak daha da üstlere çıkmaları gerekiyor. Hoffenheim ise düşme potasının 5 puan üzerinde. İki takımında maçları gollü geçiyor. Konuk ekip son 10 maçının sadece 3'ünde kalesini gole kapatabildi. Hücum hatları iyi ancak savunma anlamındaki sıkıntı ve Avrupa Ligi'nde oynamaları bu sezon onları bu noktalara getirdi. Dortmund'un üst sıralar için iç sahada kazanması gerekiyor. Hızlı hücum hattına sahip olan ev sahibinin karşısında savunma zaafları olan bir takım var. Dortmund kazanır banko kuponlarda yer bulmalı.Fransa Ligue 1'de Paris Saint Germain sahasında Nice'i konuk edecek. Ev sahibi ekip, Nimes'in ardından Marsilya'yı da deplasmanda yenerek Lille'i takibini sürdürdü. Kupada da tek golle turu geçmeyi başardılar. Nice ise 2 maç kaybettikten sonra iç sahada Angers'i 3-0 ile geçti. Ardından kupada da tur atlamayı başardılar. Nice deplasmanda fena puan toplamadı ancak iç sahada aynı başarıyı göstrmediler. 12 maç sonunda iç sahada aldıkları puan sadece 11. PSG, son 10 maçın 7'sinde kalesinde gol görmedi. Pochettino ile birlikte daha güven veriyorlar. Kazanamaları için açılan oran oldukça düşük. Önerim PSG'nin handikaplı galibiyeti olacak.Fransa Ligue 1'in 25'inci haftasında Lyon sahasında Montpellier'i konuk edecek. Lyon iç sahadaki Metz mağlubiyetinin ardından çıktığı 4 maçı da kazandı ve lider Lille'yi takibe devam ediyor. Bunun yanında hafta ortasında kupada Ajaccio'yu 5-1 ile geçtiler. Oldukça formdalar ve her geçen gün daha iyi oynuyorlar. 9 haftalık kazanamama serisini Dijon'u 4-2 geçerek bozdu. Ofansif futbol oynamaya çalışıyorlar, bununla birlikte kaybetseler de maçları zevkli geçiyor. Orta sıralarda rahat durumdalar. Ancak Lyon karşısında aynı anlayışla devam ederlerse fatura ağır olabilir. Lyon ligin en tehlikeli takımlarından birisi. Ben Montpellier'in kaybetse de skor üreteceğini düşünüyorum. Bu maç için birkaç önerim olacak. Lyon galibiyeti banko kuponlarda yerini almalı. Ayrıca 2.5 üstü, kg var da kuponlara yazılabilir. Oranı daha da yükseltmek isteyenler 3.5 üstünü de denesin.Ligde yakaladığı 6 maçlık galibiyet serisiyle kendisine gelen Barcelona sahasında Deportivo Alaves'i konuk edecek. Alaves, düşme potasının sadece 2 puan üzerinde. 5 maçlık galibiyet hasretine Valladolid karşısında aldıkları 3 puanla son verdiler. Ancak deplasmanda gösterdikleri performans pek iç açıcı değil. Barcelona kupa yarı finali ilk maçında Sevilla'ya 2-0 mağlup oldu. İç sahada Alaves'i gole boğmalarını bekliyorum.