1. Lig'de son görünüm!

Trendyol 1. Lig'in 10. haftası, bugün oynanan iki maçla tamamlandı.



Haftanın kapanış gününde Amed Sportif Faaliyetler, Serikspor'u Diagne'nin golleriyle deplasmanda 2-1 mağlup etti. İstanbulspor ise sahasında Bandırmaspor'la 1-1 berabere kaldı.



Esenler Erokspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Sipay Bodrum FK, averajla liderliğini sürdürdü.



Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 4-1 yenen Arca Çorum FK ise lider Sipay Bodrum FK ile puanını eşitledi.



Ligde 10. hafta sonunda Eminevim Ümraniyespor, SMS Grup Sarıyer, Atakaş Hatayspor ve Adana Demirspor düşme hattında yer alan ekipler oldu.



- Sonuçlar



Ligde 10. hafta maçlarının sonuçları şöyle:



Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer: 1-3



Manisa FK-Erzurumspor FK: 1-1



İmaj Altyapı Vanspor-Atko Grup Pendikspor: 1-1



Adana Demirspor-Sakaryaspor: 0-6



Atakaş Hatayspor-Arca Çorum FK: 1-4



Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Özbelsan Sivasspor: 0-0



Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor: 1-1



Esenler Erokspor-Sipay Bodrum FK: 1-1



Serikspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-2



İstanbulspor-Bandırmaspor: 1-1



- Puan durumu



Trendyol 1. Lig'de 1. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:





TAKIM O G B M A Y AV P 1.SİPAY BODRUM FK 10 6 3 1 25 9 16 21 2.ARCA ÇORUM FK 10 6 3 1 19 9 10 21 3.ESENLER EROKSPOR 10 6 2 2 28 12 16 20 4.AMED SPORTİF FAALİYETLER 10 6 1 3 25 15 10 19 5.ATKO GRUP PENDİKSPOR 10 5 4 1 19 9 10 19 6.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 10 5 3 2 17 13 4 18 7.ERZURUMSPOR FK 10 3 7 0 17 10 7 16 8.BANDIRMASPOR 10 4 3 3 15 12 3 15 9.İMAJ ALTYAPI VANSPOR 10 3 5 2 10 8 2 14 10.SAKARYASPOR 10 4 2 4 18 20 -2 14 11.ÖZBELSAN SİVASSPOR 10 3 4 3 13 9 4 13 12.BOLUSPOR 10 3 4 3 16 14 2 13 13.SERİKSPOR 10 3 4 3 9 14 -5 13 14.İSTANBULSPOR 10 2 6 2 12 12 0 12 15.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 10 2 5 3 10 12 -2 11 16.MANİSA FK 10 2 3 5 14 20 -6 9 17.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR 10 2 2 6 7 16 -9 8 18.SMS GRUP SARIYER 10 2 1 7 10 15 -5 7 19.ATAKAŞ HATAYSPOR 10 0 3 7 10 29 -19 3 20.ADANA DEMİRSPOR 10 0 1 9 4 40 -36 -17

Not: Adana Demirspor'un 18 puanı silinmiştir.Trendyol 1. Lig'de 11. hafta maçlarının programı şöyle:17.00 Erzurumspor FK-Eminevim Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)20.00 Özbelsan Sivasspor-Atakaş Hatayspor (BG Grup 4 Eylül)13.30 SMS Grup Sarıyer-Manisa FK (Yusuf Ziya Öniş)13.30 Adana Demirspor-İmaj Altyapı Vanspor (Yeni Adana)16.00 Atko Grup Pendikspor-Serikspor (Pendik)19.00 Sakaryaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Yeni Sakarya Atatürk)13.30 Bandırmaspor-Esenler Erokspor (Bandırma 17 Eylül)16.00 Amed Sportif Faaliyetler-İstanbulspor (Diyarbakır)16.00 Arca Çorum FK-Boluspor (Çorum Şehir)19.00 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Bodrum İlçe)