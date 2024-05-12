Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı sarı kırmızılı takım 3-2 kazandı.
Maçın 34. dakikasında Karagümrük, Ryan Mendes'in golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray, Barış Alper'in 45+7. dakikada attığı golle beraberliği yakaladı. İlk yarı bu skorla sona erdi. Mücadelenin 70. dakikasında Dries Mertens, Barış Alper'in asistinde topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi. Karagümrük, Markao ile 83'te beraberliği yakalasa da Berkan Kutlu 90'da sahneye çıktı ve takımını 3-2 öne geçirdi. Maçta başka gol çıkmadı ve Galatasaray sahadan 3 puanla ayrıldı.
Dries Mertens, oynadığı son 8 Süper Lig maçında 9 asistlik katkı verdi. 1 gol ve 1 asistlik katkı veren Barış Alper ise sarı krımızılı takımda toplamda 7 gol ve 11 asistlik katkı verdi.
GALATASARAY YENİLMİYOR
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 24 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı kırmızılı takım söz konusu maçlarda 22 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 99'a çıkardı ve en fazla puan toplayan takım rekorunu güncelledi. Kümede kalma mücadelesi veren Karagümrük ise 37 puanla küme hattında kalarak ağır yara aldı.
G.SARAY'A 1 PUAN YETECEK
Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, derbiden 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Fatih Karagümrük ise küme hattındaki Gaziantep FK ile oynayacak.
OKAN BURUK 11'İ BOZMADI
Okan Buruk, ligin son 3 haftasında ilk 11'de görevlendirdiği futbolcuları, Fatih Karagümrük karşısında da sahaya sürdü.
Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maça Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi ile başladı.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Tete, Tanguy Ndombele, Serge Aurier ve Carlos Vinicius görev bekledi.
GALATASARAY TARAFTARI TRİBÜNÜ DOLDURDU
Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşmada kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurdu.
Statta karşılaşmayı takip eden yaklaşık 25 bin sarı-kırmızılı taraftar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
Fatih Karagümrük taraftarları da yer aldıkları Batı Tribünü'nde takımlarını destekledi.
TARAFTARDAN İSRAİL'E TEPKİ!
Galatasaray taraftarı, maçta Filistin'e yönelik saldırılarından dolayı İsrail'e tepki gösterdi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünde üstünde "Filistin'de insanlık ölüyor", "Dünya soykırımı canlı canlı izliyor", "Susmak katliamı desteklemektir" ifadelerinin bulunduğu pankartlar açtı.
Taraftarlar, ayrıca yaptıkları tezahüratlarla İsrail'e tepkilerine dile getirdi.
MAÇ KONTROLLÜ BAŞLADI
İki takım da maçın ilk dakikalarında kontrollü başladı. Mücadelenin ilk 10 dakikası etkili bir gol pozisyonu olmadı.
İlk ciddi atak Galatasaray'dan geldi. Derrick Köhn'ün arka direğe yaptığı ortaya Hakim Ziyech iyi yükseldi. Karagümrük savunması son anda topu uzaklaştırdı.
Galatasaray son maçlara göre karşılaşmaya pek etkili başlayamadı. Sarı kırmızılı takımı iyi savunan İstanbul ekibi, kalesinde ciddi bir atak vermedi.
KARAGÜMRÜK ÖNE GEÇTİ!
Fatih Karagümrük 34. dakikada Ryan Mendes'in golüyle 1-0 öne geçti. Hızlı gelişen Karagümrük atağında Mendes, topu ceza sahasına çok iyi taşıdı. Yay üzerinden vuruşu kalecinin solundan ağlarla buluştu.
ZIYECH NET FIRSATI KAÇIRDI
Galatasaray 44. dakikada Ziyech'le gole çok yaklaştı. Mertens'in pasında penaltı noktasında topla buluşan Ziyech, sol ayağıyla vuruşunu yaptı ama top direk dibinden auta gitti.
BARIŞ ALPER'LE BERABERLİK GELDİ
Galatasaray, Barış Alper'in 45+4. dakikada attığı golle eşitliği yakaladı. Mertens'in sağ çaprazdan ceza sahasına gönderdiği topa Barış çok iyi yükseldi ve düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. İlk yarı da bu golle 1-1 sona erdi.
KARAGÜMRÜK DAHA ETKİLİ
Küme düşme mücadelesi veren Karagümrük, Galatasaray'a oranla daha etkili başladı ikinci yarıya. İstanbul ekibi, Markao ve Mendes ile birçok kez sarı kırmızılı takımın kalesinde etkili olmaya çalıştı.
Dakikalar 57'yi gösterirken Fatih Karagümrük, Rohden ile etkili geldi. Sol çaprazda topla buluşan tecrübeli futbolcunun vuruşu yandan dışarı gitti.
HAKIM ZIYECH KAÇIRDI
Galatasaray'da Kerem Demirbay, 60. dakikada sağ kanattan topu ceza sahasına havalandırdı. Barış Alper'den seken top Ziyech'in önünde kaldı. Onun sol ayağıyla vuruşu yandan az farkla auta gitti.
MERTENS YİNE SAHNEYE ÇIKTI!
Galatasaray, Mertens ile 2-1 öne geçti. Barış Alper'in soldan ceza sahasına girer girmez içeri çevirdiği topa Mertens kale önünde vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.
KARAGÜMRÜK, MARKO İLE UMUTLANDI
Fatih Karagümrük, Markao'nun golüyle 83. dakikada beraberliği yakaladı. Markao ceza sahasına kafayla indirilen topa gelişine sert vurdu ve topu ağlara gönderdi.
90. DAKİKADA BERKAN FİŞİ ÇEKTİ
Galatasaray, 90. dakikada Berkan'ın golüyle öne geçti. Sarı kırmızılı takımda Kerem Aktürkoğlu, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Top kaleciden döndü. Dönen topu iyi takip eden Berkan takımını 3-2 öne geçirdi. Müsabaka da bu golle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
32. dakikada Ziyech, Mertens'in pasında ceza yayından topa vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
34. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Kendi yarı alanından çıkan Mendes, tüm sahayı kat ederek ceza sahasına girdi. Nelsson'un karşılayamadığı oyuncu, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
45. dakikada kalecinin pas hatası sonrası topu kapan Ziyech, meşin yuvarlağı penaltı noktasındaki Icardi'ye verdi. Yıldız futbolcu, topu ceza sahası içi sağ çaprazdaki Mertens'e aktardı. Mertens de meşin yuvarlağı koşusuna devam eden Ziyech'in önüne bıraktı. Faslı oyuncunun vuruşunda top yandan auta gitti.
45+4. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Ziyech'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Mertens, arka direğe doğru orta açtı. Barış Alper Yılmaz, bu orta sonrası topa kafayla vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-1.
56. dakikada Kerem Demirbay'ın pasında topla buluşan Ziyech, ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Sirigu'da kaldı.
70. dakikada Galatasaray öne geçti. Barış Alper Yılmaz, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra topu çizgiden içeri doğru çıkarttı. Mertens, penaltı noktasına yakın bölgeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.
80. dakikada Abdülkerim'in soldan ortasında Icardi, penaltı noktasında topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Sirigu'dan döndü.
Aynı dakikada Kerem Demirbay'ın sağ taraftan çektiği sert şutta kaleci Sirigu, meşin yuvarlağı oyun alanına çelerek gole izin vermedi.
83. dakikada Fatih Karagümrük skoru eşitledi. Sağ taraftan atılan uzun pasta ceza sahasında Levent Mercan, kafayla topu Markao'ya indirdi. Bu futbolcu, savunmadaki Abdülkerim Bardakcı'ya rağmen dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2.
90. dakikada Galatasaray tekrar öne geçti. Icardi'nin sağdan pasında ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşu savunmadan döndü. Ceza yayı içinde Berkan Kutlu, önünde bulduğu meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelere yolladı: 3-2.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Samet Çiçek
VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare (Dk. 46 Biraschi), Koray Günter, Ceccherini, Levent Mercan, Rohden (Dk. 81 Güven Yalçın), Kourbelis (Dk. 75 Paoletti), Can Keleş, Eysseric, Mendes (Dk. 81 Lasagna), Markao
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 87 Sanchez), Köhn, Torreira, Kerem Demirbay (Dk. 81 Berkan Kutlu), Ziyech (Dk. 81 Kerem Aktürkoğlu), Mertens (Dk. 90+4 Ndombele), Barış Alper Yılmaz (Dk. 90+4 Zaha), Icardi
Goller: Dk. 34 Mendes, Dk. 83 Markao (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 45+4 Barış Alper Yılmaz, Dk. 70 Mertens, Dk. 90 Berkan Kutlu (Galatasaray)
Maçın 34. dakikasında Karagümrük, Ryan Mendes'in golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray, Barış Alper'in 45+7. dakikada attığı golle beraberliği yakaladı. İlk yarı bu skorla sona erdi. Mücadelenin 70. dakikasında Dries Mertens, Barış Alper'in asistinde topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi. Karagümrük, Markao ile 83'te beraberliği yakalasa da Berkan Kutlu 90'da sahneye çıktı ve takımını 3-2 öne geçirdi. Maçta başka gol çıkmadı ve Galatasaray sahadan 3 puanla ayrıldı.
Dries Mertens, oynadığı son 8 Süper Lig maçında 9 asistlik katkı verdi. 1 gol ve 1 asistlik katkı veren Barış Alper ise sarı krımızılı takımda toplamda 7 gol ve 11 asistlik katkı verdi.
GALATASARAY YENİLMİYOR
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 24 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı kırmızılı takım söz konusu maçlarda 22 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 99'a çıkardı ve en fazla puan toplayan takım rekorunu güncelledi. Kümede kalma mücadelesi veren Karagümrük ise 37 puanla küme hattında kalarak ağır yara aldı.
G.SARAY'A 1 PUAN YETECEK
Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, derbiden 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Fatih Karagümrük ise küme hattındaki Gaziantep FK ile oynayacak.
OKAN BURUK 11'İ BOZMADI
Okan Buruk, ligin son 3 haftasında ilk 11'de görevlendirdiği futbolcuları, Fatih Karagümrük karşısında da sahaya sürdü.
Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maça Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi ile başladı.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Tete, Tanguy Ndombele, Serge Aurier ve Carlos Vinicius görev bekledi.
GALATASARAY TARAFTARI TRİBÜNÜ DOLDURDU
Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşmada kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurdu.
Statta karşılaşmayı takip eden yaklaşık 25 bin sarı-kırmızılı taraftar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
Fatih Karagümrük taraftarları da yer aldıkları Batı Tribünü'nde takımlarını destekledi.
TARAFTARDAN İSRAİL'E TEPKİ!
Galatasaray taraftarı, maçta Filistin'e yönelik saldırılarından dolayı İsrail'e tepki gösterdi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünde üstünde "Filistin'de insanlık ölüyor", "Dünya soykırımı canlı canlı izliyor", "Susmak katliamı desteklemektir" ifadelerinin bulunduğu pankartlar açtı.
Taraftarlar, ayrıca yaptıkları tezahüratlarla İsrail'e tepkilerine dile getirdi.
MAÇ KONTROLLÜ BAŞLADI
İki takım da maçın ilk dakikalarında kontrollü başladı. Mücadelenin ilk 10 dakikası etkili bir gol pozisyonu olmadı.
İlk ciddi atak Galatasaray'dan geldi. Derrick Köhn'ün arka direğe yaptığı ortaya Hakim Ziyech iyi yükseldi. Karagümrük savunması son anda topu uzaklaştırdı.
Galatasaray son maçlara göre karşılaşmaya pek etkili başlayamadı. Sarı kırmızılı takımı iyi savunan İstanbul ekibi, kalesinde ciddi bir atak vermedi.
KARAGÜMRÜK ÖNE GEÇTİ!
Fatih Karagümrük 34. dakikada Ryan Mendes'in golüyle 1-0 öne geçti. Hızlı gelişen Karagümrük atağında Mendes, topu ceza sahasına çok iyi taşıdı. Yay üzerinden vuruşu kalecinin solundan ağlarla buluştu.
ZIYECH NET FIRSATI KAÇIRDI
Galatasaray 44. dakikada Ziyech'le gole çok yaklaştı. Mertens'in pasında penaltı noktasında topla buluşan Ziyech, sol ayağıyla vuruşunu yaptı ama top direk dibinden auta gitti.
BARIŞ ALPER'LE BERABERLİK GELDİ
Galatasaray, Barış Alper'in 45+4. dakikada attığı golle eşitliği yakaladı. Mertens'in sağ çaprazdan ceza sahasına gönderdiği topa Barış çok iyi yükseldi ve düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. İlk yarı da bu golle 1-1 sona erdi.
KARAGÜMRÜK DAHA ETKİLİ
Küme düşme mücadelesi veren Karagümrük, Galatasaray'a oranla daha etkili başladı ikinci yarıya. İstanbul ekibi, Markao ve Mendes ile birçok kez sarı kırmızılı takımın kalesinde etkili olmaya çalıştı.
Dakikalar 57'yi gösterirken Fatih Karagümrük, Rohden ile etkili geldi. Sol çaprazda topla buluşan tecrübeli futbolcunun vuruşu yandan dışarı gitti.
HAKIM ZIYECH KAÇIRDI
Galatasaray'da Kerem Demirbay, 60. dakikada sağ kanattan topu ceza sahasına havalandırdı. Barış Alper'den seken top Ziyech'in önünde kaldı. Onun sol ayağıyla vuruşu yandan az farkla auta gitti.
MERTENS YİNE SAHNEYE ÇIKTI!
Galatasaray, Mertens ile 2-1 öne geçti. Barış Alper'in soldan ceza sahasına girer girmez içeri çevirdiği topa Mertens kale önünde vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.
KARAGÜMRÜK, MARKO İLE UMUTLANDI
Fatih Karagümrük, Markao'nun golüyle 83. dakikada beraberliği yakaladı. Markao ceza sahasına kafayla indirilen topa gelişine sert vurdu ve topu ağlara gönderdi.
90. DAKİKADA BERKAN FİŞİ ÇEKTİ
Galatasaray, 90. dakikada Berkan'ın golüyle öne geçti. Sarı kırmızılı takımda Kerem Aktürkoğlu, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Top kaleciden döndü. Dönen topu iyi takip eden Berkan takımını 3-2 öne geçirdi. Müsabaka da bu golle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
32. dakikada Ziyech, Mertens'in pasında ceza yayından topa vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
34. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Kendi yarı alanından çıkan Mendes, tüm sahayı kat ederek ceza sahasına girdi. Nelsson'un karşılayamadığı oyuncu, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
45. dakikada kalecinin pas hatası sonrası topu kapan Ziyech, meşin yuvarlağı penaltı noktasındaki Icardi'ye verdi. Yıldız futbolcu, topu ceza sahası içi sağ çaprazdaki Mertens'e aktardı. Mertens de meşin yuvarlağı koşusuna devam eden Ziyech'in önüne bıraktı. Faslı oyuncunun vuruşunda top yandan auta gitti.
45+4. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Ziyech'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Mertens, arka direğe doğru orta açtı. Barış Alper Yılmaz, bu orta sonrası topa kafayla vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-1.
56. dakikada Kerem Demirbay'ın pasında topla buluşan Ziyech, ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Sirigu'da kaldı.
70. dakikada Galatasaray öne geçti. Barış Alper Yılmaz, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra topu çizgiden içeri doğru çıkarttı. Mertens, penaltı noktasına yakın bölgeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.
80. dakikada Abdülkerim'in soldan ortasında Icardi, penaltı noktasında topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Sirigu'dan döndü.
Aynı dakikada Kerem Demirbay'ın sağ taraftan çektiği sert şutta kaleci Sirigu, meşin yuvarlağı oyun alanına çelerek gole izin vermedi.
83. dakikada Fatih Karagümrük skoru eşitledi. Sağ taraftan atılan uzun pasta ceza sahasında Levent Mercan, kafayla topu Markao'ya indirdi. Bu futbolcu, savunmadaki Abdülkerim Bardakcı'ya rağmen dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2.
90. dakikada Galatasaray tekrar öne geçti. Icardi'nin sağdan pasında ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşu savunmadan döndü. Ceza yayı içinde Berkan Kutlu, önünde bulduğu meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelere yolladı: 3-2.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Samet Çiçek
VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare (Dk. 46 Biraschi), Koray Günter, Ceccherini, Levent Mercan, Rohden (Dk. 81 Güven Yalçın), Kourbelis (Dk. 75 Paoletti), Can Keleş, Eysseric, Mendes (Dk. 81 Lasagna), Markao
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 87 Sanchez), Köhn, Torreira, Kerem Demirbay (Dk. 81 Berkan Kutlu), Ziyech (Dk. 81 Kerem Aktürkoğlu), Mertens (Dk. 90+4 Ndombele), Barış Alper Yılmaz (Dk. 90+4 Zaha), Icardi
Goller: Dk. 34 Mendes, Dk. 83 Markao (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 45+4 Barış Alper Yılmaz, Dk. 70 Mertens, Dk. 90 Berkan Kutlu (Galatasaray)
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