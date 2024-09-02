Ziyech'ten ayrılık kararı!

Galatasaray'da Hakim Ziyech, Adana'dan özel uçakla ayrıldı. Arabistan'dan ve Avrupa'dan teklifler alan Faslı futbolcu, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Ziyech'ten ayrılık kararı!
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02 Eylül 2024 13:22
Galatasaray'da Wilfried Zaha'nın ardından bir ayrılık da Hakim Ziyech ile yaşanabilir.

ÖZEL UÇAKLA AYRILDI

Ziyech, Adana Demirspor ile deplasmanda oynanan maçın ardından Adana'dan özel uçakla ayrıldı. Avrupa'dan ve Arabistan'dan teklifler alan 31 yaşındaki futbolcu artık Galatasaray'dan ayrılmak istiyor.

OLYMPIAKOS İDDİASI

Yunan basınından sportime'a göre; Olympiakos, Hakim Ziyech'i kadrosuna katmak istiyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Haberde Galatasaray'dan ayrılmak isteyen oyuncu ile Yunan ekibinin görüşmelere başladığı belirtildi.

ZIYECH İÇİN 3 MİLYON EURO

Faslı yıldızın Olympiakos'tan 3 milyon euro istediği belirtilirken, Galatasaray'ı da ayrılık için ikna etmelerinin gerektiği ifade edildi.

Galatasaray'ın Chelsea'den bedelsiz kadrosuna kattığı Ziyech, 27 maça çıktı ve 8 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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