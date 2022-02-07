Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu karşılaşmaları oynanacak. İşte kupada program ve detaylar...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı
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07 Şubat 2022 13:24
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu, salı günü oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.

Kupanın son 16 turu, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Rakiplerine üstünlük sağlayacak takımlar, çeyrek finale yükselecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada son 16 turu maçlarının programı şöyle:

Salı:

14.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

17.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

20.30 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor (Ülker)

9 Şubat Çarşamba:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Demir Grup Sivasspor (Bandırma 17 Eylül)

17.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Hatay)

20.30 Altaş Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)

10 Şubat Perşembe:

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Okulları)

20.30 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

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