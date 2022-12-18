X

Ziraat Bankkart zorlandı ama kazandı!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nun 13. haftasında Ziraat Bankkart, Cizre Belediyespor'u 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ziraat Bankkart zorlandı ama kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Aralık 2022 16:56
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nun 13. haftasında Ziraat Bankkart, Cizre Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Salon: Şırnak

Hakemler: Ramazan Demiröz, Mahmut Karaca

Cizre Belediyespor: Ömer Furkan Dur, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Kemal Kayhan, Winkelmuller, Ivanov (Hilmi Şahin, Taha Erden, Andaç Kapan, Muhammed Ertuğrul, Semih Çelik, Çağatay Durmuş)

Ziraat Bankkart: Burakhan Tosun, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Tuinstra (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Oğulcan Yatkın, Aykut Gedik)

Setler: 19-25, 26-24, 20-25, 25-21, 12-15

Süre: 138 dakika (26, 32, 27, 30, 23)

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ