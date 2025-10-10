09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
2-1
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
4-0
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
0-6
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
3-1
09 Ekim
Malta-Hollanda
0-4
09 Ekim
Avusturya-San Marino
10-0
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
2-2
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
0-0
09 Ekim
Burundi-Kenya
0-1
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
0-0ERT
09 Ekim
Liberya-Namibya
3-1
09 Ekim
Mozambik-Gine
1-2
09 Ekim
Bostvana-Uganda
0-1
09 Ekim
Somali-Cezayir
0-3

Ziraat Bankkart ve Fenerbahçe finalde

TSYD Ankara Cumhuriyet Kupası'nda Ziraat Bankkart ve Fenerbahçe Medicana, rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi. Final maçı bugün oynanacak.

calendar 10 Ekim 2025 00:30 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2025 01:03
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Ziraat Bankkart ve Fenerbahçe finalde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Erkekler voleybolda Ziraat Bankkart ve Fenerbahçe Medicana, TSYD Ankara Cumhuriyet Kupası'nda finale yükseldi.
 
TSYD Ankara Şubesinin yeni sezon öncesi TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda organize ettiği dörtlü hazırlık turnuvasında, ilk gün maçları tamamlandı.
 
Halkbank'ı 25-16, 25-19, 22-25 ve 25-15'lik setlerle 3-1 yenen SMS Grup Efeler Ligi'nin son şampiyonu Ziraat Bankkart, ilk finalist oldu.
 
Fenerbahçe Medicana da Spor Toto'yu 25-21, 17-25, 25-19 ve 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
 
Kupada bugün saat 14.00'te üçüncülük, 16.30'da ise final karşılaşması yapılacak.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.