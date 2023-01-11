Ziraat Bankkart, Avrupa'da set vermedi

CEV Şampiyonlar Ligi'nde Ziraat Bankkart, SWD powervolleys Düren'i set vermeden 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ziraat Bankkart, Avrupa'da set vermedi
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11 Ocak 2023 20:19
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta maçında Almanya temsilcisi SWD powervolleys Düren'i 3-0 mağlup etti.

Ziraat Bankkart, rakibiyle Almanya'da oynadığı karşılaşmayı 3-1 kaybetmişti.

Gruptaki ikinci galibiyetini alan başkent temsilcisi, E Grubu'ndaki 6. hafta maçında 25 Ocak Çarşamba günü yine başkentte ACH Volley Ljubljana takımıyla karşı karşıya gelecek.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Roy Goren (İsrail), Michail Koutsoulas (Yunanistan)

Ziraat Bankkart: Burakhan Tosun, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Tuinstra (Murat Tokgöz, Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın, Ediz Kaan Fırıncıoğlu)

SWD powervolleys Düren: Andrei, Gevert, Ernastowicz, Van Der Ent, Kocian, Brand (Batanov, Rohrs, John, Burggraf, Pettersson)

Setler: 27-25, 25-21, 25-13

Süre: 82 dakika (31, 26, 25)

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